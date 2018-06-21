alex_60 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #331





(Полноправные пользователи) Сообщений: 423

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:45 ну конечно, опять пенальти. святое дело.

пенальти- это святое. все живут только на этом.

за исключением одной известной команды, которая все восемь голов

заколотила с игры.