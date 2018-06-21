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§ NG.kz
На улице Дзержинского нужен светофор
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32962
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убедительная просьба - поставить светофор или срубить дерево, которое закрывает знак пешеходного перехода по улице Дзержинского в Костанае.
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§ 112
Re: На улице Дзержинского нужен светофор
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас придут защитники деревьев и разнесут в пух и прах афтора про убийство дерева..
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§ bgb
Re: На улице Дзержинского нужен светофор
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3814
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 22.06.18 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и деревья вырубят и светофор поставят. он там очень нужен!!!
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§ olegggon
Re: На улице Дзержинского нужен светофор
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 888
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 22.06.18 - 07:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разметка "зебра" отсутствует, как и впрочем на 90% улиц Костаная. Она появляется только перед приездом астанинских начальников. На КСК любая разметка вообще никогда не появляется, даже на Герцена, по которой постоянный трафик. Интересно, куда деваются деньги, выделенные на разметку?
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