Цитата: elektron:

Да я тут тоже уже переживать за Марика нача

У меня напряженные сейчас дни..

И ночи.

Вчера в 5 лег, в 7 встал, установка очередного балкона, потом форум, обед, час сна, дача , опять установка балкона и деревня..

Сейчас только время есть, до 4х примерно, потом наверно от пива срубит..

Меня иногда такие напряженные дни возбуждают..

Есть какой то смысл прожитого дня..

Да , днем еще на детской площадке обругал детишек, в семером на одного моего..

Думал играют, оказывается жесткач там среди семи восьмилетних..

Один душит, другой бьет, третий прием через бедро на землю показал..

Говорю один на один деритесь, че как бабы и чему вас учат родители..

Один на один от нашего то убегают, тот их по одному там ловил..

Тоже наверно мозгов нет, прет как торпеда..

Малолетки вообще с ума от жестокости сходят..