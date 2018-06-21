Цитата: 112:

Но он то не владеет мастерком если что, хотя со мной отучился в технаре на строителя..

Послушай-ка, "строитель"! А давай-ка возьмём в руки мастерок и проверим уровень мастерства?! Я не хвастаюсь, но руки у меня растут откуда надо. И я не пытаюсь найти специально обученных людей, чтобы поменять прокладку в кране, отремонтировать проводку или же поклеить обои. Сам могу и гипсокартоном обшить, и фундамент залить, и кладку выложить, полы настелить, двери поставить. Единственное, что не делал - крыши не перекрывал. А что можешь ты?! Только пиво с куриным "шяшьликом" жрать и фотки постить, тупые и никому не интересные. А по теме вопроса - ведь ещё в прошлом, для тебя, не шибко развитого интеллектуально, это в двадцатом веке, когда разрабатывался Генплан города Кустанай (если я не ошибаюсь, каким-то московским институтом), то развитие города планировалось в сторону Рудного, Куная. Но никак не в сторону аэропорта. И при этом учитывались многие факторы, как-то - роза ветров, уровень грунтовых вод и ещё многая и многая. Но для тебя с твоей подпевалой ВЧКушкой-Севирией сие есть тайна, покрытая мраком. И поэтому, когда соберёшься писать очередной выброс жизнедеятельности своего, окутанного парами алкоголя, мозга, знай - есть люди, которые понимают в некоторых вопросах больше тебя. Как бы это не звучало оскорбительно для тебя. И ещё - если бы не так тобой воспеваемая Независимость, то я бы и работал строителем. Но в суверенном Казахстане профессия строителя тогда была не нужна. В то время ценились больше те, кто ломал, а не строил...