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§ NG.kz
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32962
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 07:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О проблемах, которые возникли при застройке микрорайона Аэропорт в Костанае, «НГ» писала в ноябре 2017 года в статьях «Несчастливое число для новоселов» и «Дома на мокром месте». В начале июня 2018 года в акимате Костаная этой проблеме посвятили совещание. Мы решили выяснить, что изменилось за полгода и чего нужно ожидать жителям микрорайона в ближайшем будущем.
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§ elektron
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1459
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.06.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Или он имеет право оскорблять, так как находится в вашей кучке тех, кто постоянно это делает и не по теме?

Это было Севирией уже упомянуто, остальное дело редакции или модераторов.
Ни в какой кучке никто не находится. Как видишь, я один с тобой переписываюсь. ;-) Цитата:
112:
Кстати я в темах никого не оскорбляю заметь, но ты вот опять мне говоришь про Оскорбление..

Я это заметил и ценю
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§ elektron
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1459
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.06.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
он вам паспорт показал? а аусвайс?

Марик (112) подтвердит! ;-)
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§ Ваш земляк
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.06.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но он то не владеет мастерком если что, хотя со мной отучился в технаре на строителя..

Послушай-ка, "строитель"! А давай-ка возьмём в руки мастерок и проверим уровень мастерства?! Я не хвастаюсь, но руки у меня растут откуда надо. И я не пытаюсь найти специально обученных людей, чтобы поменять прокладку в кране, отремонтировать проводку или же поклеить обои. Сам могу и гипсокартоном обшить, и фундамент залить, и кладку выложить, полы настелить, двери поставить. Единственное, что не делал - крыши не перекрывал. А что можешь ты?! Только пиво с куриным "шяшьликом" жрать и фотки постить, тупые и никому не интересные. А по теме вопроса - ведь ещё в прошлом, для тебя, не шибко развитого интеллектуально, это в двадцатом веке, когда разрабатывался Генплан города Кустанай (если я не ошибаюсь, каким-то московским институтом), то развитие города планировалось в сторону Рудного, Куная. Но никак не в сторону аэропорта. И при этом учитывались многие факторы, как-то - роза ветров, уровень грунтовых вод и ещё многая и многая. Но для тебя с твоей подпевалой ВЧКушкой-Севирией сие есть тайна, покрытая мраком. И поэтому, когда соберёшься писать очередной выброс жизнедеятельности своего, окутанного парами алкоголя, мозга, знай - есть люди, которые понимают в некоторых вопросах больше тебя. Как бы это не звучало оскорбительно для тебя. И ещё - если бы не так тобой воспеваемая Независимость, то я бы и работал строителем. Но в суверенном Казахстане профессия строителя тогда была не нужна. В то время ценились больше те, кто ломал, а не строил...
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§ Ваш земляк
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.06.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кстати Земляк, как называется профессия собиратель корпусной мебели, мебельщик?

А так и называется - мебельщик. Я могу и рассчитать(сделать деталировку), и напилить, и закромить( наклеить кромочный материал на торцы ЛДСП), и рассверлить, где надо, и собрать, и установить по месту. Причём иной раз попадаются ну очень сложные установки - кривые полы, неровные стены, острые или тупые углы. Иной раз и попотеть приходится. А что ты в последнее время сделал сам, своими руками?! На даче у тебя пашут племянники, крышу на купленном тобой гараже ещё кто-то перекрывает. А, вспомнил! Ты же САМ сумел трубы полипропиленовые спаять! И утюжок, тобой же загаженный, от накипи отмыть! Браво!!!
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§ Ваш земляк
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.06.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Точно так же Опосля ты говорил и по Вишне и по многим другим объектам..

А вот с этого места поподробнее! Очень прошу привести мои высказывания по этому поводу. И если не предоставишь, то я буду (уже даже и не помню, в который раз) считать тебя человеком, не отвечающим за свои слова! Как таких людей называют те, кому ты там чаёк разносил, я надеюсь, ты помнишь...
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§ Ваш земляк
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.06.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
и это все , на что вы способны?

А на что способна ты, когда приводишь такие сравнения - Чернобыль и микрорайон Аэропорт?! Нормальное такое сравнение - техногенная катастрофа и строительство (осознанное!) в месте неглубокого залегания грунтовых вод. Очень корректно...
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§ Ваш земляк
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.06.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
При обсуждении твой Земляк сам поднял вопрос об уровне интеллекта.
Может быть его попросишь соблюдать тематику разговора и не оскорблять, как вы это любите?

Ну и уж если придерживаться темы разговора - при чём здесь тогда Зимняя Вишня?! А?! Разве не это показатель уровня интеллекта?!
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§ 112
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.06.18 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
придерживаться темы разговора - при чём здесь тогда Зимняя Вишня?

Уже говорил.
Чтобы понять, нужно сравнить как оно у тебя во дворе..
Понимаю если б ты жЫл где нибудь в Германии, и с умным видом ты бы рассуждал как нам вести бизнес и что делать..
Но ты сам среди всего этого живешь и тем не менее поучаешь нас тут что делать.
Тем более сам будучи не строителем..
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§ Ваш земляк
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.06.18 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тем более сам будучи не строителем..

Тем более имея строительное образование и здравый смысл.
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§ 112
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.06.18 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
что ты в последнее время сделал сам, своими руками?! На даче у тебя пашут племянники, крышу на купленном тобой гараже ещё кто-т

Нет..
Делаю совершенно все сам и только своими руками..
Кстати начну перекрывать крышу второго гаража уже обычным рубероидом..
Смолу нашел в купленном гараже внезапно..
Ну и профессии у меня тоже не строительные, но я не собираюсь осуждать ни дорожников, ни тем более строителей.
Я осуждаю прежде всего людишек самих, кто опрометчиво туда заселился, купил подешевле..
По дешевке ведь сыр бывает только в мышеловке..
Заметь, и я это уже озвучил и не раз..
Толк осуждать бизнесмена?
Он делает деньги как может, и он делает их миллионами долларов..
Это бизнес и ничего лишнего..
А вот люди как..
Кстати, почему ты их не предупредил?
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§ 112
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.06.18 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
имея строительное образование и

Я вообще то в железнодорожный поступал, зрение минус 2 и все дела, уехал с Целинограда.
В строительный пошел уже просто так, потому что автобусник озвучивал всякие схи, индустриалку, пед, ту 10, приехавшая мать с Томска на последней остановке до автовокзала, предпоследней то есть, сказала ну хоть сюда поступи что ли..
Ехали то в деревню..
А так как меня любой ВУЗ и тем более технарь принимал без экзаменов за отличную учебу в последний год в школе, и неохота было обратно в деревню, я без особого труда , но и без энтузиазма туда поступил..
Кстати окончил без особого труда на твердую четверку, диплом сдал.
Тогда деньги еще не имели большого значения для преподов..

[Исправлено: 112, 22.06.2018 - 00:20]
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§ Ваш земляк
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.06.18 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Толк осуждать бизнесмена?

А я и не осуждаю бизнесмена! Я осуждаю тех, кто разрешил строительство в этом болоте! Если ты знаешь, там даже на кладбище могилы не очень глубокие копают - вода выступает. Там же и Тарелочка, и Коровье озеро.
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§ Ваш земляк
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.06.18 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и я сначала документы в Третью фазанку сдал, на сварщика. Но отец сказал, чтобы я забрал документы и шёл в строительный. О чём ни капли не жалею...
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§ 112
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.06.18 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
осуждаю тех, кто разрешил строительство в этом болоте!

А они что, ни бизнесмены?
Такие же бизнесмены, как и он сам..
А он тем более сам должен был все просчитать.
Ну ошибся с одним домом, с кем не бывает, но, благодаря этому теперь в других местах будут подходить к этому много продуктивнее что те, что эти и что сами людишки, которым сейчас крикни, по дешевке хоть на болоте берите, и там нахапают и ни на что не посмотрят..
Тем более там практически все чиновники в первых домах..
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§ 112
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.06.18 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
чём ни капли не жалею..

Я что ли жалею?
Благодаря технарю я познал что нелегко работать начальником стройучастка в деревне за 148 рублей, и благодаря диплому сразу 4й разряд слесаря сборщика и испытания получил на Дизеле за 220 рублей оклада чистыми.
И благодаря технарю меня сам декан тогда пригласил бесплатно обучаться в СХИ..
Но я парень тогда не уверенный в том что мне это надо, отказался от Приглашения..
Хотя об этом своем поступке жалею
Всем нужен был человек, ставший в детстве Чемпионом по русским шашкам в Советском Союзе по переписке..
Да уш..

[Исправлено: 112, 22.06.2018 - 00:36]
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