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§ NG.kz
Как по маслу сразу не получилось
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32962
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В начале марта 2018 года инвестпроект ТОО «Маслозавод Костаная» стоимостью 136,7 млн тенге был исключен из Карты индустриализации области. Такое решение принял координационный совет по форсированию индустриального развития под председательством акима области.
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§ 1234
Re: Как по маслу сразу не получилось
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 21.06.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где, например "Фарфоровый завод" ???

Да и другие "открытые" производства.. :-x
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§ Ваш земляк
Re: Как по маслу сразу не получилось
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.06.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1234:
Где, например "Фарфоровый завод" ???

Фарфоровый завод не трожь! Его сам Елбасы открывал!
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