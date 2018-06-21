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§ NG.kz
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32961
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 07:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О проблемах, которые возникли при застройке микрорайона Аэропорт в Костанае, «НГ» писала в ноябре 2017 года в статьях «Несчастливое число для новоселов» и «Дома на мокром месте». В начале июня 2018 года в акимате Костаная этой проблеме посвятили совещание. Мы решили выяснить, что изменилось за полгода и чего нужно ожидать жителям микрорайона в ближайшем будущем.
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§ Ваш земляк
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1710
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.06.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тут нужно искать пути выхода из ситуации, а не кудахтать про то, что там и где разведали тысячу лет назад наши предки..

То есть мы создадим сами себе трудности и будем их героически преодолевать?! Вот это точно ответ на пять с плюсом! Жгите дальше своим подрядным методом с ВЧКушкой! Если не секрет - сколько уже накатили?
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§ Ваш земляк
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1710
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.06.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
112:
, а не кудахтать про то, что там и где разведали тысячу лет назад наши предки..

супер ответ 5 с плюсом

Ну я понимаю - Оцифрованный Геноцидик в своей постоянной роли "а Баба-Яга против". Но ты-то куда в калашный ряд?!
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* 112
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13209
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
То есть мы создадим сами себе трудности и будем их г

Кто мы?
И кто создает себе трудности?
У тебя на Родине хозяева Зимней Вишни специально что ли создали себе трудности, как и тысяч других объектов?
Это Бизнес, аууу!
Со всеми своими ошибками и просчетами.
Со всей своей многомиллиардной прибылью в том числе.
Если просчитался - заплатил и наоборот.
И не нужно учить тебе, работающему на простых дяденек, миллиардеров бизнесменов так, как будто ты их много умнее..
Говоря уже Апосля..
Точно так же Опосля ты говорил и по Вишне и по многим другим объектам..
Но где твое Слово было перед Этим деянием, почему тогда не говорил, если знал?
Все вы умняка строите, Постфактум..
Оно же после стольких лет виднее, и чо же ты раньше не догадался..
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§ Seviriya
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
уровень твоего интеллекта.

и это все , на что вы способны? жаль , очень жаль. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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§ Seviriya
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Оцифрованный Геноцидик

оскорбление попрошу занести в протокол 8-)
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§ Seviriya
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
уровень твоего интеллекта.

ага , то есть интеллект уже измеряется уровнем владения мастерка что ли? не смешите себя ОГА? :-P :-P :-P :-P :-P
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* 112
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13209
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
интеллект уже измеряется уровнем владения мастерка что ли

Но он то не владеет мастерком если что, хотя со мной отучился в технаре на строителя..
Но при этом пытается говорить как строитель с писят летним стажем, уча действительно настоящих профессионалов строительства..
Кстати Земляк, как называется профессия собиратель корпусной мебели, мебельщик?
Ну ничего общего с профессиональным строительством зданий и сооружений!
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§ Seviriya
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 22:50
Комментарий проходит проверку.
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* elektron
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1453
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.06.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не знаю чем меряется интеллект, IQ тоже не показатель. Как и техникум или университет...
Может возможно просто вернуться к теме обсуждения?
В иных ситуациях флудить может и нормально, но не стоит переходить на личности,
поддакивалки, особенно когда нечего сказать по теме... Форум вроде для общения, можно себя
и культурнее вести, полагаю.
И не вякать, за херню всякую, когда "себя любимых" каксается
Для этого флуд есть 8-)

[Исправлено: elektron, 21.06.2018 - 17:53]
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§ Seviriya
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 22:56
Комментарий проходит проверку.
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* bgb
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3812
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 21.06.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А геологический отчёт кто делал? Он экспертизу не проходит. А ещё там должен быть указан уровень паводковых вод - он может быть значительно выше грунтовых.

геологический отчет проходит экспертизу в составе проекта строительства, как составная часть. паводковые воды питают грунтовые воды. паводковые воды на земной поверхности, а грунтовые - ниже. это очевидно и наоборот не бывает.
меня удивляет вопрос другой: наличие ввп устанавливает требование, что нельзя в (кажется) 16-километровой зоне располагать объекты, которые могут привлекать птиц. кроме того, аэродромы имеют свою сзз, в которых запрещается размещение жилья. в рф зона составляет 30 км, если я не ошибаюсь...
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* 112
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13209
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Может возможно просто вернуться

Нет.
При обсуждении твой Земляк сам поднял вопрос об уровне интеллекта.
Может быть его попросишь соблюдать тематику разговора и не оскорблять, как вы это любите?
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