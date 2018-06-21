Цитата: Ваш земляк:

То есть мы создадим сами себе трудности и будем их г

Кто мы?

И кто создает себе трудности?

У тебя на Родине хозяева Зимней Вишни специально что ли создали себе трудности, как и тысяч других объектов?

Это Бизнес, аууу!

Со всеми своими ошибками и просчетами.

Со всей своей многомиллиардной прибылью в том числе.

Если просчитался - заплатил и наоборот.

И не нужно учить тебе, работающему на простых дяденек, миллиардеров бизнесменов так, как будто ты их много умнее..

Говоря уже Апосля..

Точно так же Опосля ты говорил и по Вишне и по многим другим объектам..

Но где твое Слово было перед Этим деянием, почему тогда не говорил, если знал?

Все вы умняка строите, Постфактум..

Оно же после стольких лет виднее, и чо же ты раньше не догадался..