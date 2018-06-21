Маркс Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже #3





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Регистрация: 01.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 09:59 Когда в советское время строили гаражи в этом районе и копали погреба, тоже воды не было. Наверное, год был засушливый. Потом пришла вода, погреба пришлось засыпать.



То, что уровень фундамента вровень с уровнем тарелочки, еще ни о чем не говорит. В гидрогеологии очень много разных хитростей, которые выявляются только с помощью комплексных исследований района. Это на поверхности вода бежит в сторону наименьшего сопротивления. Под землей все гораздо сложнее. Депрессионные поверхности, капиллярное поднятие, водоупорные горизонты и прочее, прочее, прочее...



Неужели не знали о проблемах этого района, принимая решение о строительстве? Проще было сначала "подготовить почву", а потом уже возводить микрорайон.