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§ NG.kz
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32961
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 07:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О проблемах, которые возникли при застройке микрорайона Аэропорт в Костанае, «НГ» писала в ноябре 2017 года в статьях «Несчастливое число для новоселов» и «Дома на мокром месте». В начале июня 2018 года в акимате Костаная этой проблеме посвятили совещание. Мы решили выяснить, что изменилось за полгода и чего нужно ожидать жителям микрорайона в ближайшем будущем.
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§ Victor Yang
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10739
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.06.18 - 07:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если бы по геологии там была вода до полутора метров, я бы фундамент оклеил, сделал бы какой-то дренаж, они были бы у меня в проекте, - отмечает застройщик. - Но ее нет. Проект прошел государственную экспертизу

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=622&storyid=24452

А геологический отчёт кто делал? Он экспертизу не проходит. А ещё там должен быть указан уровень паводковых вод - он может быть значительно выше грунтовых.
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§ 1234
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 21.06.18 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда проводились "Общественные слушания" перед выделением земельного участка под застройку???

"Общественные слушания" непосредственно по "Проекту застройки"???

Почему "халатно" к этому относится архитектура, прокуратура, гаск, "экология", и пр. надзорные и контролирующие..?

ВСЕ эти госслужащие исправно получали и получают зарплаты, премии, надбавки за выслугу лет, и т.д.

Кто это считал? ;-) На прокладку дренажа (если с него будет толк), тоже нужна уйма денег. :-x
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§ Маркс
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.06.18 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда в советское время строили гаражи в этом районе и копали погреба, тоже воды не было. Наверное, год был засушливый. Потом пришла вода, погреба пришлось засыпать.

То, что уровень фундамента вровень с уровнем тарелочки, еще ни о чем не говорит. В гидрогеологии очень много разных хитростей, которые выявляются только с помощью комплексных исследований района. Это на поверхности вода бежит в сторону наименьшего сопротивления. Под землей все гораздо сложнее. Депрессионные поверхности, капиллярное поднятие, водоупорные горизонты и прочее, прочее, прочее...

Неужели не знали о проблемах этого района, принимая решение о строительстве? Проще было сначала "подготовить почву", а потом уже возводить микрорайон.
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* 112
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13209
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо монополисты навариваются, продавая им свои коммуАнальные услуги, могли бы и с дренажом порешать..
Хотя у покупашек где то же имелись моски?
Кстати как там с комарами?
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§ Seviriya
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
Seviriya


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Сообщений: 156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
быфшые против? :lol:
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§ 1234
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 21.06.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Неужели не знали о проблемах этого района, принимая решение о строительстве?

Знали.
Но, нужно было быстро "освоить" выделенные средства. Получить "откаты"! ;-)
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§ Ваш земляк
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1710
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.06.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А теперь плавно возникает вопрос - а где же Генплан развития города Кустанай?! Ведь по нему ещё в прошлом веке проводились изыскания. Недаром же в районе аэропорта не начали строить! Но у нынешних "архитекторов" и "строителей" мозгов совсем нет...
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§ Seviriya
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Но у нынешних "архитекторов" и "строителей" мозгов совсем нет...

самокртика это, вещь нужная и очень полезная. все супер.Цитата:
Ваш земляк:
Генплан развития города Кустанай?

в 2009 году утвержден официально, там все есть с лупой просматривали, Костанай
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§ Seviriya
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

заныл, в 1970 году в Полесье Припять отстроили с нулевого цыкла можно сказать и чего? 16 лет спустя город забыт и заброшен и там радиактивность до сих пор 30 спустя! даже 31
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§ Victor Yang
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10739
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.06.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1234:
Когда проводились "Общественные слушания" перед выделением земельного участка под застройку???

"Общественные слушания" непосредственно по "Проекту застройки"???

Были они - без них никак. Но кто туда приходит? Обычные граждане? Не все из них разбираются в нюансах строительства.
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§ 1234
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 21.06.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Но у нынешних "архитекторов" и "строителей" мозгов совсем нет...

Есть крышующие их чиновники!
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* 112
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13209
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
теперь плавно возникает вопрос - а где же Генплан развития города Кустанай?!

А как с этим у вас на Родине?
Например с той же Вишней?
Чтобы понять, нужно сравнить..
Ну или срОвнить, кому как..
Тут нужно искать пути выхода из ситуации, а не кудахтать про то, что там и где разведали тысячу лет назад наши предки..
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§ Seviriya
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
, а не кудахтать про то, что там и где разведали тысячу лет назад наши предки..

супер ответ 5 с плюсом ;-)
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§ Ваш земляк
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1710
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.06.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
заныл, в 1970 году в Полесье Припять отстроили с нулевого цыкла можно сказать и чего? 16 лет спустя город забыт и заброшен и там радиактивность до сих пор 30 спустя! даже 31

Этот комментарий коротко и ясно характеризует уровень твоего интеллекта.
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