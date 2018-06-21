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§ NG.kz
Пожар в денерной в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32960
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О пожаре на редакционный WhatsApp "НГ" сообщил читатель по имени Виталий.
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* 112
Re: Пожар в денерной в Костанайской области
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13204
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Мне тоже видео скинули, моя любимица горит..
Только вчера там были..
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§ Обликоморале
Re: Пожар в денерной в Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4911
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.06.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хмъ..
Такая забегаловка сгорела, печалько.
Ничего, если не происки конкурентов и коммунистов, отстроят новую, лучше прежней.
Что что, а кормили там прилично, по сравнению с разными макдаками и прочими франшизами.
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* 112
Re: Пожар в денерной в Костанайской области
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13204
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сгонял туда, в принципе ничего страшного..
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* drakon
Re: Пожар в денерной в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14012
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.06.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,ты на белой - гонял?... :lol:
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* 112
Re: Пожар в денерной в Костанайской области
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13204
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,ты на белой - гонял?...

На белой, только не на этой..
Потсути там их только хата сгорела, у хозяев.
Такой балкончик у них был классный там..
Наверно с него началось..
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