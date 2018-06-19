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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32960
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема коррупции в Казахстане уже долгие годы вне конкуренции. Идет титаническая борьба, принимаются программы и делаются (должны делаться) шаги - «5, 10 шагов», создаются бесчисленные советы, комиссии, фронты. А коррупционеров не убывает.
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§ elektron
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1451
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.06.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Значит, теперь вас двое. Поздравляю!

Ну всё, народ начал подтягиваться :-o :lol: Цитата:
Маркс:
Скучаю по Бывалому

Ну как же помним. До песочницы дошли было :-P
Где сильный игрушку (лопатку вроде) отберёт, а умный найдёт способ вернуть... ;-)
соскучились? :lol:
Профайл
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