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§ NG.kz
Первый заместитель начальника ДВД на совещании в акимате...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32959
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый заместитель начальника ДВД на совещании в акимате Костаная предложил председателям ПКСК устанавливать видеокамеры во дворах многоэтажек для борьбы с квартирными кражами. Согласны ли вы на увеличение тарифа ПКСК для выполнения этой задачи?
Результаты опроса

§ MedVed820607
Re: Первый заместитель начальника ДВД на совещании в акимате...
MedVed820607


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 21.06.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарисчи. Давайте посчитаем сколько отдаем в бюджет. 10% подоходника напрямую + 12% НДСа (как конечный плательщик) + 10% Пенсионки которая уходит в бюджет косвенно (т.к. я их походу не увижу а правительство их расходует как хочет). итого порядка 32% от того что заработал. Посчитаем на примере 1-шки комуналку на 1 человека = свет 1700 + хол вода по норме 1200+ гор вода 900 + отопление порядка 4500 + телефон 1500 (мин). + мусор 250 + ПКСК 3600 + домофон 200 + газ 800 = 13 000 тнг При средней зп казахстана в 150 000 это составляет почти 9 % ИТОГО для того чтобы просто жить без учета питания и одежды человек должен отдать 40% своего дохода. Вам не кажется что на это бабло они должны сами контролировать??? При средней зп начислением 150 000 получается реально на себя (еду одежду и прочие расходы) человеку остается всего 90 тыс. = 250 долларов.
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§ Змея Подколодная
Re: Первый заместитель начальника ДВД на совещании в акимате...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 474
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.06.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
При средней зп начислением 150 000

А Вы где такие зарплаты видели?))) 60000 тенге на руки, это средняя з\п ))))
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