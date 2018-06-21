MedVed820607 Re: Первый заместитель начальника ДВД на совещании в акимате... #1





(Пользователи) Сообщений: 48

Регистрация: 15.07.13 (Пользователи) Отправлено: - 16:39 Товарисчи. Давайте посчитаем сколько отдаем в бюджет. 10% подоходника напрямую + 12% НДСа (как конечный плательщик) + 10% Пенсионки которая уходит в бюджет косвенно (т.к. я их походу не увижу а правительство их расходует как хочет). итого порядка 32% от того что заработал. Посчитаем на примере 1-шки комуналку на 1 человека = свет 1700 + хол вода по норме 1200+ гор вода 900 + отопление порядка 4500 + телефон 1500 (мин). + мусор 250 + ПКСК 3600 + домофон 200 + газ 800 = 13 000 тнг При средней зп казахстана в 150 000 это составляет почти 9 % ИТОГО для того чтобы просто жить без учета питания и одежды человек должен отдать 40% своего дохода. Вам не кажется что на это бабло они должны сами контролировать??? При средней зп начислением 150 000 получается реально на себя (еду одежду и прочие расходы) человеку остается всего 90 тыс. = 250 долларов.