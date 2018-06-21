112 Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13200

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:37 Цитата: yudjin:

ожь на лжи сидит и ложью погоняет

Ну кому они лгали, тебе, мне?

Так мы их и не спрашивали..

Не хочешь лжи, не задавай таких вопросов..

Ну сказал он что с мрамора или с хоть золота и?

Кому то как то тут полегчало, а если полегчало, то каким таким образом?