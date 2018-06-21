yudjin Re: Костанайские автобусные остановки снова ждут эксперименты #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5382

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:07 тююю, а шо остановочные-стринги як ньюёрке уже не модно?... мало осваивают бюджетных средств? а енти по 15 мюльёнов... осенама хороший цена!

А главное надо их снова ставить на проспекте Абая... а новые недоделки на другие улицы... а старые туда где никогда не было...

...напоминает анекдот.



Цитата: вообще обустройство остановочного кармана акимат берет на себя.

А может лучше доверить специалистом?

А то этих только пусти... хуже, чем на Абая будет









