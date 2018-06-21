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§ NG.kz
Костанайские автобусные остановки снова ждут эксперименты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32959
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На них намерены внедрять столичный опыт. О том, какой опыт имеется в виду, представители акимата Астаны рассказали в Костанае на круглом столе, посвященном укреплению межрегиональных связей.
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§ Алиса
Re: Костанайские автобусные остановки снова ждут эксперименты
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4175
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 21.06.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День сурка :-x
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§ yudjin
Re: Костанайские автобусные остановки снова ждут эксперименты
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5382
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.06.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тююю, а шо остановочные-стринги як ньюёрке уже не модно?... мало осваивают бюджетных средств? а енти по 15 мюльёнов... осенама хороший цена!
А главное надо их снова ставить на проспекте Абая... а новые недоделки на другие улицы... а старые туда где никогда не было...
...напоминает анекдот.

Цитата:
вообще обустройство остановочного кармана акимат берет на себя.

А может лучше доверить специалистом?
А то этих только пусти... хуже, чем на Абая будет
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