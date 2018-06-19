Цитата: Victor Yang:

Что-то нет никаких данных по поводу количества правильно и неправильно понявших.

Почему нет, двое же возмутились. Просмотров статьи - 3109, но не все же читают форум, поэтому я откинул 3000, чтобы возмутившимся не было обидно. Вот и считай.

Цитата: Victor Yang:

А я не понял сразу по субъективным причинам - у меня никогда не было ни влияния, ни силы, ни внешности как у Валуева, поэтому эту параллель я сразу исключил.

Значит, все-таки понял, что Валуев просто был выбран как символ неприкосновенности.Цитата: Victor Yang:

Как только поступит заявление - тут же проверят и оштрафуют, но пока никому не надо.

Никому не надо, чтобы его мурыжили после заявления в 10 раз чаще и дольше, чем того, на кого стуканули. Никто не хочет, чтобы потом за этот стук его преследовал какой-нибудь "Валуев" и строил козни заявителю или его семье. Потому что у тех, кто демонстративно плюет на закон всегда имеется свой знакомый "Валуев" в виде крыши, который прикроет в случае попадания мелкого метеорита (*под мелким метеоритом имеется ввиду дядя Вася, решивший проявить гражданскую активность и написавший заяву на знакомого "Валуева"*), а крупные метеориты в эту крышу не полетят.Цитата: Victor Yang:

В гос органах была есть и будет бюрократия - без неё такая огромная махина как государство превратится невесть во что.

А значит, были и будут нарушения закона, потому что именно бюрократия способствует возникновению таких явлений, как взятки, кумовство и безответственность.