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≡ Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32959
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата из ответа: "Изготовление и установка вазонов проводилась в рамках программы «Рухани жангыру», в связи с этим не проводился тендер и, соответственно, не разрабатывалась техническая спецификация на данный вид работ".
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§ Обликоморале
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4911
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.06.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ходу со спонсоров поимели деньгу как за гранит. А разницу кто то себе в карман положил. Ау, правоохранительные органы копните.
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§ 1234
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 21.06.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
правоохранительные органы копните.

Кто будет "откапывать" интересно?..
По строительству здания обл. прокуратуры много накопали? ;-)

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§ yudjin
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5382
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.06.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ложь на лжи сидит и ложью погоняет
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§ Сергей_я
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2487
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.06.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ложь на лжи сидит и ложью погоняет

Девиз нашей страны, наших чиновников. Эту надпись надо установить вместо слов Рухани жангыру на кольце на СХИ.
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§ 112
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13200
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ожь на лжи сидит и ложью погоняет

Ну кому они лгали, тебе, мне?
Так мы их и не спрашивали..
Не хочешь лжи, не задавай таких вопросов..
Ну сказал он что с мрамора или с хоть золота и?
Кому то как то тут полегчало, а если полегчало, то каким таким образом?
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