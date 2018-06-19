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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32954
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема коррупции в Казахстане уже долгие годы вне конкуренции. Идет титаническая борьба, принимаются программы и делаются (должны делаться) шаги - «5, 10 шагов», создаются бесчисленные советы, комиссии, фронты. А коррупционеров не убывает.
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* Маркс
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.06.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
То есть, если тебя не поняли - дурак не ты, который косноязычно выразился, а тот который тебя не понял?

Если не понял всего один читатель, а прочитало и врубилось 100, то твой вывод однозначен.
Цитата:
Victor Yang:
У того же преподавателя взятки относительно небольшие - плюс-минус 100 000 раз в полгода невозможно усмотреть.

Усмотреть невозможно, если зрение слабое или шоры на глазах. Я же не зря привел пример книжку про Шерлока Холмса. В ней доктор Ватсон тоже поначалу ничего не замечал, пока третий глаз не открылся.

Вот ночью водкой запрещено торговать, но есть магазины, которые ее продают и ночью. Все делают вид, что ничего подобного нет. Но если бы об этих точках никто не знал, то куда бы шли за водкой страждущие?
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13195
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Если не понял всего один читатель, а прочитало

Я твой утопический пофигизм тоже не понимаю порой..
Особенно про вранье про Валуева..
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* Маркс
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.06.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я твой утопический пофигизм тоже не понимаю порой..
Особенно про вранье про Валуева..

Значит, теперь вас двое. Поздравляю!
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13195
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
ачит, теперь вас двое. Поздравляю

Да никто тебя не поймет..
Друзья и знакомые..
Это практически половина чиновников всей России, и вся государственная дума..
Скажи, сколько там садят чиновников за взяткодательство и наоборот, знакомых Валуева?
Да и сам бокс, это самый, самый взяткодательный как и взяткобрательный спорт в мире..
Больше и качественней как в боксе не бурут и ни дают наверное нигде..
Пояса пачками скупаются, матчи сотнями наперед договорные, кто и кому проиграет..
Ну и тд..
Так что нас не двое..
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§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10737
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.06.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Если не понял всего один читатель, а прочитало и врубилось 100

Что-то нет никаких данных по поводу количества правильно и неправильно понявших. А я не понял сразу по субъективным причинам - у меня никогда не было ни влияния, ни силы, ни внешности как у Валуева, поэтому эту параллель я сразу исключил. Но в твоих глазах я могу быть влиятельным бастыком, но уверяю тебя - это не так.
Цитата:
Маркс:
Вот ночью водкой запрещено торговать, но есть магазины, которые ее продают и ночью. Все делают вид, что ничего подобного нет. Но если бы об этих точках никто не знал, то куда бы шли за водкой страждущие?

А страждущим разве нужно, чтобы этот магазин закрыли? Нет. На каком вообще основании они пойдут проверять? У них есть другие дела, за которые нужно отчитаться. Как только поступит заявление - тут же проверят и оштрафуют, но пока никому не надо.
А это твоё "все знают" - не из разряда работы государственных органов. В гос органах была есть и будет бюрократия - без неё такая огромная махина как государство превратится невесть во что.
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§ Обликоморале
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4910
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.06.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Маркс, жги.
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* Маркс
Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.06.18 - 14:47
Комментарий проходит проверку.
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* Маркс
Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.06.18 - 14:48
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