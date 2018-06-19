Цитата: Маркс:

Если не понял всего один читатель, а прочитало и врубилось 100

Что-то нет никаких данных по поводу количества правильно и неправильно понявших. А я не понял сразу по субъективным причинам - у меня никогда не было ни влияния, ни силы, ни внешности как у Валуева, поэтому эту параллель я сразу исключил. Но в твоих глазах я могу быть влиятельным бастыком, но уверяю тебя - это не так.

Цитата: Маркс:

Вот ночью водкой запрещено торговать, но есть магазины, которые ее продают и ночью. Все делают вид, что ничего подобного нет. Но если бы об этих точках никто не знал, то куда бы шли за водкой страждущие?

А страждущим разве нужно, чтобы этот магазин закрыли? Нет. На каком вообще основании они пойдут проверять? У них есть другие дела, за которые нужно отчитаться. Как только поступит заявление - тут же проверят и оштрафуют, но пока никому не надо.

А это твоё "все знают" - не из разряда работы государственных органов. В гос органах была есть и будет бюрократия - без неё такая огромная махина как государство превратится невесть во что.