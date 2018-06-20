Цитата: Обликоморале:

В Саранске вроде, даже пиво не хватило, вроде шведы всю подчистую во время матча раскупили.

Где то мельком читал в новостяхъ



В Нижнем Новгороде пиво кончилось .. мой пост 302 тут.

В Саранске - японские болельщики, после победы над Колумбией,

достали большие мешки полиэтиленовые, и убрали за собой весь мусор.

а потом и за колумбийцами тоже.

менталитет .