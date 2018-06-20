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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 22 из 22«1...202122
Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4905
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чот нет Витали нет и Лилии.
Мож его в больничку положили, а она рядом у кроватки рядом сидит кручинится и слезы льет.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще один 1-0.
как потверждения что все команды одного уровня.
Португалия-Марокко
Уругвай- Саудовская Аравия.
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.06.18 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что и опять 3:1 за испаночку ;-)
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3684
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.06.18 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
, а она

Не фантанируй,самолётик я жду,на отдых еду
Цитата:
elektron:
Ну что и опять 3:1 за испаночку

Как то пока по нолям
:-(
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13188
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо когда семьи нет и никому не обязан..
Сейчас бы так и стартанул в мою малую Родину, Ебург..
На матч какой нибудь разумеется..
Любой, лишь бы прочувствовать Это в живую, а не сидя у монитора с эффектом Всезнайки..

[Исправлено: 112, 21.06.2018 - 01:06]
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 08:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще один 1-0.
как подтверждение.
и забивают "первые " лица - Роналду, Суарес, Коста.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну что и опять 3:1 за испаночку


понятно. решил больше не угадывать.
от греха подальше. а то дорогое это удовольствие- угадать.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4905
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.06.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Скатертью дорога/по старославянскому если что /.
Виталю так и не проведала, эхъ ты.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4905
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.06.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Футбол вообще на этом ЧМ скучный.
И вроде играют не плохо, но как то результаты удручающие.
Мало голов, может после груповых жара начнется. :lol:
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Мало голов, может


ну есть одна команда.. называть не буду..
которая забила в два раза больше , чем следующие по результативности
Португалия и Испания. не говоря уже об остальных.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4905
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.06.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарубежные журналисты расхвалили Россию за дешевое пиво. :lol:
В Саранске вроде, даже пиво не хватило, вроде шведы всю подчистую во время матча раскупили.
Где то мельком читал в новостяхъ
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4905
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.06.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Уже пошли разговоры о подкупах и новых допингахъ.
По другому же никак. :lol:
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Страница 22 из 22«1...202122
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