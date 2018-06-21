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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32949
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый замминистра сельского хозяйства Арман ЕВНИЕ, желая в доходчивой форме изложить суть плана по продвижению казахстанского мяса на внешние рынки, решил напомнить коллегам принцип устройства войска Чингисхана.
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§ pandit
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
pandit


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Сообщений: 319
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 21.06.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, мне с этих триллионов "капнет" 15 миллионов, на молочную ферму?... Сейчас модульный завод на тонну молока "под ключ" стоит в ЕКБ 8 млн российских, с монтажом, наладкой и гарантийным сроком. Бери не хочу, элементарно масло и творог можно делать, но нужно ли оно будет, когда все завалено дешевой пальмой? При нынешних ценах на ГСМ это вопрос риторический.
У нас как-то с конца начинают эти все проекты. Вот наше село например взять (Октябрьское Костанайского района). Допустим мы создали кормовую базу у себя, соблюдаем агротехнику, насеяли и собрали многолетних трав на сено, зерновых заготовили и увидели что сможем 300-500 голов на откорм на мясо ставить. От реальной ситуации идти, снизу, а не от столов заседаний с микрофонами и слайдами. Не с того начали опять. Синдром, точно.
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§ Маркс
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
Маркс


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Сообщений: 42
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.06.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот еще один метод покорения регионов мясом - охота великого завоевателя:
"Войска, предназначенные для нее, разошлись месяц назад, а может, больше. Отряды уходили далеко на много дней пути друг от друга, и каждый знал одно: нужно не убивать дичь, а гнать ее вперед и не позволять, чтобы хоть один зверь, даже заяц или суслик, смог бежать в обратном направлении. Загонщики становились строем и, несмотря на то, что в самом начале охоты они находились друг от друга на расстоянии полета стрелы, их строй должен быть непреодолимой преградой для дичи. Позади строя шли особые люди, которые смотрели и жестоко наказывали за каждого проскочившего зверя. Когда попадались редкие острова леса, всадники собирались вместе и железным гребнем проходили меж деревьев, выгоняя всю живность, какая была, на открытое место, потом расходились вновь.
...
Внутренность круга исходила паром, под которым, подобно кипящему в котле густому рыбьему клею, переливалось разноцветное месиво существ. Зверье, согнанное в круг без различия рода, жило единым телом, обреченным общей судьбе. Вкладывая всю силу в глаза, я различал копытных, сбившихся плотными толпами, голова к голове, волков, лис, шакалов, опустивших морды и бегавших без остановки между телами, я видел небольшие свободные островки, в которых показывались яркие спины князей этих мест. Мелкое зверье было подобно насекомым и едва различимо."
А. Григоренко "Ильгет. Три имени судьбы".
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§ 1234
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
1234


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Сообщений: 666
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 21.06.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Чтобы получить под программу еще 1,3 трлн тенге бюджетных денег
для очередного "распила"!!! ;-)



[Исправлено: 1234, 21.06.2018 - 10:35]
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* yudjin
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
yudjin


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Сообщений: 5380
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.06.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сейчас планы строятся еще более грандиозные.

в этой стране всё и делается ради грандиозных планов... которые никто не в состоянии реализовать...
все стремятся казаться, но не быть...
кажутся аграрной страной... с заваленными прилавками курицами из Беларуси, Украины и России!
кажутся туристической меккой... с чартерами туристов куда угодно, но не в Наурзум!
кажутся страной с качественной медициной и образованием... с потоками выпускников и больных в вузы и медцентры Челябинска!
кажутся имеют передовую столицу... но не способную за свой бюджет отремонтировать свои велодорожки!
кажется страна великой степи... да, она такая...
чур меня, чур...
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