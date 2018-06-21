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§ NG.kz
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32949
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 07:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О проблемах, которые возникли при застройке микрорайона Аэропорт в Костанае, «НГ» писала в ноябре 2017 года в статьях «Несчастливое число для новоселов» и «Дома на мокром месте». В начале июня 2018 года в акимате Костаная этой проблеме посвятили совещание. Мы решили выяснить, что изменилось за полгода и чего нужно ожидать жителям микрорайона в ближайшем будущем.
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§ Victor Yang
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10736
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.06.18 - 07:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если бы по геологии там была вода до полутора метров, я бы фундамент оклеил, сделал бы какой-то дренаж, они были бы у меня в проекте, - отмечает застройщик. - Но ее нет. Проект прошел государственную экспертизу

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=622&storyid=24452

А геологический отчёт кто делал? Он экспертизу не проходит. А ещё там должен быть указан уровень паводковых вод - он может быть значительно выше грунтовых.
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§ 1234
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 21.06.18 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда проводились "Общественные слушания" перед выделением земельного участка под застройку???

"Общественные слушания" непосредственно по "Проекту застройки"???

Почему "халатно" к этому относится архитектура, прокуратура, гаск, "экология", и пр. надзорные и контролирующие..?

ВСЕ эти госслужащие исправно получали и получают зарплаты, премии, надбавки за выслугу лет, и т.д.

Кто это считал? ;-) На прокладку дренажа (если с него будет толк), тоже нужна уйма денег. :-x
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§ Маркс
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.06.18 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда в советское время строили гаражи в этом районе и копали погреба, тоже воды не было. Наверное, год был засушливый. Потом пришла вода, погреба пришлось засыпать.

То, что уровень фундамента вровень с уровнем тарелочки, еще ни о чем не говорит. В гидрогеологии очень много разных хитростей, которые выявляются только с помощью комплексных исследований района. Это на поверхности вода бежит в сторону наименьшего сопротивления. Под землей все гораздо сложнее. Депрессионные поверхности, капиллярное поднятие, водоупорные горизонты и прочее, прочее, прочее...

Неужели не знали о проблемах этого района, принимая решение о строительстве? Проще было сначала "подготовить почву", а потом уже возводить микрорайон.
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