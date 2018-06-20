112 Re: Главного финансиста управления сельского хозяйства... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13188

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:21 Блин, действовала аккуратно и в течении 6ти лет и всегт на 8 лимонов..

Интересно, что ее выдало..

Тут тот случай, что надо было сразу на 20 и прощай Казахстан, здравстуй Европа..

Хотя..

Хотя 20 лимонов уже не деньги и мараться за них сегодня ну смешно..

Так что ее выдало?