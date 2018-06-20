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§ NG.kz
Главного финансиста управления сельского хозяйства Костанайской области обвиняют в хищении 8 млн тенге
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32947
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уголовное дело в отношении руководителя отдела финансов, планирования и госзакупок областного управления сельского хозяйства Натальи МАЛИЙ начали рассматривать сегодня, 20 июня, в суде № 2 Костаная.
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§ Seviriya
Re: Главного финансиста управления сельского хозяйства...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это гиблое дело, все дело в том, что даже громадный штраф и лишение госдолжностей в будущем никого не пугают, это кстати позор, но это так и есть. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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§ Seviriya
Re: Главного финансиста управления сельского хозяйства...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в течение 6 лет регулярно похищала талоны на бензин
специфика работы , однако.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31406#768109
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§ сайлау курманов
Re: Главного финансиста управления сельского хозяйства...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2773
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.06.18 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
талоны вроде казенные , наверное могут многократный штраф влепить
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§ 112
Re: Главного финансиста управления сельского хозяйства...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13188
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, действовала аккуратно и в течении 6ти лет и всегт на 8 лимонов..
Интересно, что ее выдало..
Тут тот случай, что надо было сразу на 20 и прощай Казахстан, здравстуй Европа..
Хотя..
Хотя 20 лимонов уже не деньги и мараться за них сегодня ну смешно..
Так что ее выдало?
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