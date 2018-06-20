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§ NG.kz
В Казахстане появилась Туркестанская область
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32947
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Город Туркестан стал областным центром Туркестанской области (Южно-Казахстанская область переименована), Шымкент - городом республиканского значения.
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§ 112
Re: В Казахстане появилась Туркестанская область
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13188
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.06.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, перенесли бы с Костаная область в Рудный..
Я наверное бы тут королем был..
Интересно, какой олигарх для этого скупил пол Туркестана..
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§ сайлау курманов
Re: В Казахстане появилась Туркестанская область
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2773
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.06.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то я вообще не разумею , что это даст
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§ 112
Re: В Казахстане появилась Туркестанская область
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13188
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
что то я вообще не разумею , что это даст

Ты бизнесмен?
Если нет, то конечно не понять..
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