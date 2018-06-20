112 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #320





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13188

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:03 Хорошо когда семьи нет и никому не обязан..

Сейчас бы так и стартанул в мою малую Родину, Ебург..

На матч какой нибудь разумеется..

Любой, лишь бы прочувствовать Это в живую, а не сидя у монитора с эффектом Всезнайки..



[Исправлено: 112, 21.06.2018 - 01:06]