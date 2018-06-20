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§ NG.kz
Как узнать состояние своего пенсионного счета, рассказали костанайцам на Дне открытых дверей в филиале ЕНПФ
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32947
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.18 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Мы хотим, чтобы люди могли быстрее и удобнее узнавать через сайт электронного правительства egov.kz необходимую информацию, не выходя из дома, - пояснил "НГ" заместитель директора филиала АО "ЕНПФ" Базар ИСМАГАМБЕТОВ.
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* Seviriya
Re: Как узнать состояние своего пенсионного счета, рассказали...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Банкомат выдал чек, там написано"денег нет у государства, но , вы там держитесь" прекратил надеяться на пенсию. :-P :-P :-P :-P
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§ 112
Re: Как узнать состояние своего пенсионного счета, рассказали...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13188
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял, куда прийти то?
И как встать на добровольный, а не принудительный вид взноса, который сейчас кормит то ли Азербайданские банки, то ли грузинские?
То ли эту гопоту с 7-20-25..
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