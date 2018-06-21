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§ NG.kz
Летнее тепло пришло в Костанайскую область
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32947
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам синоптиков, в четверг, 21 июня, в Костанайской области ожидается теплая погода - ночью температура составит 16-21 градус, днем - 20-24 градуса. Облачность будет переменной, возможны дождь, гроза, местами град.
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§ 112
Re: Летнее тепло пришло в Костанайскую область
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13188
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня со стороны водохранилища столько водятелов..
Не совсем понял, они там что, уже купаются?
Соскучились по теплу, но вода то наверно прохладная..
Турбазы в этом году попали по жесткачу..
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