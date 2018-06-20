/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Полиция Костаная пока не комментирует ЧП в вузе, где мужчина зарезал свою жену и выпрыгнул из окна		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Полиция Костаная пока не комментирует ЧП в вузе, где мужчина зарезал свою жену и выпрыгнул из окна
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32947
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия случилась сегодня, 20 июня, в здании Костанайского социально-технического университета. Прямо на рабочем месте была убита заведующая кафедрой инженерно-технологического факультета 35-летняя Ольга Исенова.
Читать новость

* Seviriya
Re: Полиция Костаная пока не комментирует ЧП в вузе, где мужчина...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хех, это вы должны через 15 дней взять в пресс службе комментарий а они вам его могут и не дать . тайна следствия , не все и всем можнодавать.
Профайл

* Seviriya
Re: Полиция Костаная пока не комментирует ЧП в вузе, где мужчина...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Охрана"? хех, это два матерящихся старика которые всем тыкают и лезут драться?
Профайл

* Seviriya
Re: Полиция Костаная пока не комментирует ЧП в вузе, где мужчина...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мужчину на входе в университет на наличие оружия и запрещенных предметов не досматривали,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31413#768167
у них нет этого права , лазить по карманам и сумочкам, в странги не хотите залезьть?
Профайл

§ 112
Re: Полиция Костаная пока не комментирует ЧП в вузе, где мужчина...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13188
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дети святое..
Но если уже довели и дети не имеют никакого значения..
Тут понять в принципе мне можно..
Любовь, убийственная штука..
Профайл

* Seviriya
Полиция Костаная пока не комментирует ЧП в вузе, где мужчина зарезал свою жену и выпрыгнул из окна
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 01:25
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Seviriya

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 77
Пользователей: 1
Всего: 78

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх