112 Re: Пассажирка скутера погибла в ДТП в Рудном #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13188

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:32 Так бы как обычно никто ничто, но по интернету давно разлетелось подробное видео..

Не знаю, нужно вот так вот или нет..

Снимать со всеми подробностями..

Ну снимать надо, но не для всех наверно..

Журналисты..

Ничего Святого..