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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13188
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.06.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, оленя с рогами встретили, это к богатству..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13188
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.06.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще как всегда красота..
Нашей Родины..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.06.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Чот нет Витали нет и Лилии."
Да я тут тоже уже переживать за Марика начал было.
Как бы его этот злорадный клещ не покусал.
Ан нет, вот он по просторам необъятной Родины ездит,
Оленей фотает. Молодец1
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14011
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.06.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Оленей фотает. Молодец1

А что,в Крстанайских степях Олени живут?
Тогда и Чукчи - должеы быть... :lol: :-o
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13188
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Крстанайских степях Олени живут?

Ну рогатые, наверно олени..
А еще там коровы в лимане нашли олененка и гонялись за ним, они оказывается пищат как котята..
Видео смотрел у деревенских, прикольно..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13188
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да я тут тоже уже переживать за Марика нача

У меня напряженные сейчас дни..
И ночи.
Вчера в 5 лег, в 7 встал, установка очередного балкона, потом форум, обед, час сна, дача , опять установка балкона и деревня..
Сейчас только время есть, до 4х примерно, потом наверно от пива срубит..
Меня иногда такие напряженные дни возбуждают..
Есть какой то смысл прожитого дня..
Да , днем еще на детской площадке обругал детишек, в семером на одного моего..
Думал играют, оказывается жесткач там среди семи восьмилетних..
Один душит, другой бьет, третий прием через бедро на землю показал..
Говорю один на один деритесь, че как бабы и чему вас учат родители..
Один на один от нашего то убегают, тот их по одному там ловил..
Тоже наверно мозгов нет, прет как торпеда..
Малолетки вообще с ума от жестокости сходят..
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