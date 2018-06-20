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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4901
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чот нет Витали нет и Лилии.
Мож его в больничку положили, а она рядом у кроватки рядом сидит кручинится и слезы льет.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 414
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще один 1-0.
как потверждения что все команды одного уровня.
Португалия-Марокко
Уругвай- Саудовская Аравия.
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Страница 22 из 22«1...202122
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