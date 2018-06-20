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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13176
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.06.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, оленя с рогами встретили, это к богатству..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13176
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.06.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще как всегда красота..
Нашей Родины..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1449
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.06.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Чот нет Витали нет и Лилии."
Да я тут тоже уже переживать за Марика начал было.
Как бы его этот злорадный клещ не покусал.
Ан нет, вот он по просторам необъятной Родины ездит,
Оленей фотает. Молодец1
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14011
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.06.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Оленей фотает. Молодец1

А что,в Крстанайских степях Олени живут?
Тогда и Чукчи - должеы быть... :lol: :-o
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Страница 812 из 812«1...810811812
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