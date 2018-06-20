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§ NG.kz
Пассажирка скутера погибла в ДТП в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32945
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на редакционный WhatsApp "НГ" сообщил пользователь под ником Евгений. По словам очевидцев, в Рудном скутер упал в дорожную яму. Этот факт сегодня, 20 июня, подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
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§ Seviriya
Re: Пассажирка скутера погибла в ДТП в Рудном
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже если все было огорожено , то все равно РМО несет ГПО на общих основаниях, так как занимается потенциально опасными строительно монтажными работами. 951 обеспечена РМО
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§ olegggon
Re: Пассажирка скутера погибла в ДТП в Рудном
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 887
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 20.06.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да у нас всё по колхозному огораживают. Наверное плохо контролируют правильность огораживания. По Орджоникидзе траншею просто выкопали сбоку дороги, вообще никаких ограждений нет кроме знака ржавого "дорожные работы". Потом заляпают как попало полотно и яма так и останется.
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