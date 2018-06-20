alex_60 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #302





(Полноправные пользователи) Сообщений: 412

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:47 Цитата: Обликоморале:

Думаешь есчо один слился?))



не, не думаю.место получения то не оговаривалось.

так что , эйр асстана,билеты за счет приглашающей стороны, естессвенно,

вилкоммен ин дойчланд, и баварское тут как тут должно быть.

по крайней мере надежда на это есть.

это не Нижний Новгород, где шведы после победы над Кореей выпили там все пиво,и пиво кончилось.

по некоторым источникам, еще за день до матча.