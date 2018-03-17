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§ NG.kz
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32943
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликовано обращение педагогов с просьбой переименовать Затобольск в Тобыл. Скан прилагается!

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[Исправлено: Volkov, 18.03.2018 - 08:34]

§ joe
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!
joe


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Сообщений: 21
Регистрация: 13.01.15
Отправлено: 20.03.18 - 08:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прощение о сокращении зарплат педагогов на 20%. Сильно!
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зат0б0лец
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 20.03.18 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Может кто-нибудь пояснить, т.к. хочу для себя понять. На собрании высказывали плюсы смены статуса "поселок" на "город". Однако зачем нам нужно 2 города на расстоянии 1.5 километра? Насколько это целесообразно? И какие минусы от смены статуса? Раньше ходили разговоры, что Затоболовку присоединят к городу, будут пробивать бывшую улицу Калинина до города, вроде до Гагарина. Может быть за бурными обсуждениями мы не заметили этот вариант, присоединение к городу?

Андрей
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 20.03.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты откуда это услышал?
То есть я русскоязычный отношу себя к сепаратистам?
Или моя суженная христианка и не казашка и потому она сепаратист?
Ты што там такого съел?

Я с Вами на брудершафт не пил, чтобы Вы тыкали мне. Будьте добры вести диалог корректно.Цитата:
112:

Цитата:
112:
Вот, да простит меня Валентин и иже с ним Медный, перекопирываю сюда с Википедии что такое сепаратизм..

Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus — отдельный), отделенчество — политика и практика обособления, отделения части территории (сецессии) государства с целью создания нового самостоятельного (суверенного независимого) государства или получения статуса автономии.

Во вторых, не надо выдёргивать одну строчку из текста, что же на остальное в тексте не ответили?

§ Seviriya
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Seviriya


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Сообщений: 136
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Это не обращение - это первое отделение представления ономастического цирка... вторая - завтра в Золотом колосе.... там будет цирк с аншлагом,

как у классика цырк уихал а клоны? Клоны остались. :-P :-P :-P :-P :-P :-P
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