Цитата: 112:

Ты откуда это услышал?

То есть я русскоязычный отношу себя к сепаратистам?

Или моя суженная христианка и не казашка и потому она сепаратист?

Ты што там такого съел?

Я с Вами на брудершафт не пил, чтобы Вы тыкали мне. Будьте добры вести диалог корректно.Цитата: 112:



Цитата: 112:

Вот, да простит меня Валентин и иже с ним Медный, перекопирываю сюда с Википедии что такое сепаратизм..



Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus — отдельный), отделенчество — политика и практика обособления, отделения части территории (сецессии) государства с целью создания нового самостоятельного (суверенного независимого) государства или получения статуса автономии.

Во вторых, не надо выдёргивать одну строчку из текста, что же на остальное в тексте не ответили?