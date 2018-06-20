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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 21 из 21«1...192021
Куратор темы: yudjin
§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1445
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.06.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Думаешь есчо один слился?))

Фирма веников не вяжет, у нас всё честно ;-)
Цитата:
alex_60:
Только фотку с маркета или самовывоз

8-)
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Думаешь есчо один слился?))


не, не думаю.место получения то не оговаривалось.
так что , эйр асстана,билеты за счет приглашающей стороны, естессвенно,
вилкоммен ин дойчланд, и баварское тут как тут должно быть.
по крайней мере надежда на это есть.
это не Нижний Новгород, где шведы после победы над Кореей выпили там все пиво,и пиво кончилось.
по некоторым источникам, еще за день до матча.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я к тому,что у них столько шведов нет.а новые немцы с южных стран - пиво не пьют.
хотя фиг его знает.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну, начинаем "болеть"
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4898
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тут по любому надо отдавать предпочтение арабам..
Цитата:
elektron:

А зря, банные веники нынче в почете, да есчо и не дешевы.
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4898
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиля выходи, прогноз давай.
Как там кстати Виталя, не узнавала бессердешная.
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4898
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Суареса сотый матч! Поздравляем всех, кому повезло сохранить свои уши :lol:
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Саудиты то давят реально
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суарес забил. Мы выходим.
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4898
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Вратаря саудитов точно в скважане с нефтью свои прынцы-короли утопят.
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Страница 21 из 21«1...192021
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