/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 20 из 21«1...18192021»
Куратор темы: yudjin
* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4898
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с тебя сам знаешь что.

Каждому (цы) :lol:
Профайл

§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3683
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.06.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Автогол сбил психологический настрой египтян
Жаль.
Профайл

* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4898
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

От судьбы не уйдешь (цы)
Профайл

* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4898
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще раз на тему Египет-Россия.
Картина маслом.
1-3
Профайл

* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марокко то реально сильнее по игре Португалии сейчас.
гол на 4 минуте. это жалко конечно.
зато ему по ногам сегодня понадовали хорошо.
Профайл

§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1445
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.06.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
alex_60: с тебя сам знаешь что.Каждому (цы)

Ребят, ничего не попутали?
По-моему всё с точностью до наоборот должно быть. :lol: :-P
Ну раз так настаиваете:
8-)
Профайл

* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну раз так настаиваете:


так тоже пойдет.принято.
Профайл

* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в следующий раз не угадывай.
кто угадал-тот и виноват, бежит за пивом.
законы жанра.
Профайл

* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну что , пять минут, в которые всегда (почти) забивают голы.
Профайл

* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Херои,Марокко одолели.
Профайл

* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4898
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ээээ..я не понял, нам Эл. пообесчал пива баварского?)))
Профайл

* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4898
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мароканцы и вправду сильней были.
Кристина как всегда симулировала и штрафные выпращивала, мда.
Профайл

* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ээээ..я не понял, нам Эл. пообесчал пива баварского

Только фотку с маркета или самовывоз наверное.
Профайл

* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4898
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Думаешь есчо один слился?))
Профайл

§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1445
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.06.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Эл. пообесчал пива баварского?)))

Ох уж мне эти сказочники :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 20 из 21«1...18192021»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel, Обликоморале, alex_60

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 153
Пользователей: 2
Всего: 155

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх