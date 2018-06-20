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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 811 из 811«1...809810811
§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1706
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.06.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Кто не согласен с нами, мы их копипастом и пруфами завалим, типа кто не с нами, тот против нас. Вы интеллектуалы и грамотеи ещё те, что, какими то обозревателями иностранной прессы себя возомнили или пресс-секретарями Белого дома подрабатываете? У нас на бытовом уровне, покручу преступления и другие правонарушения совершаются, кого хотите удивить то?

И ЭТО пишет человек, постоянно пасушийся на сайтах, поливающих помоями Россию...Тебе самому не стыдно?!
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да хватит уже с этим как с торбой носится.


Почему хватит, так и есть, но и к другим, как ранее отметил нужно относиться с уважением и добром, зачем критиковать, осуждать и хаит, кого-то, тем более целые страны, с их правителями. Это, как в беседе интеллигентный человек, своим оппонентам, на их личные безосновательные обвинения, в недостойном поведении, никогда не скажет: сам хам, лицемер и.т.д. надо же быть выше их и не опускаться до их уровня.
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
но и к другим, как ранее отметил нужно относиться с уважением и добром, зачем критиковать, осуждать и хаит, кого-то, тем более целые страны, с их правителями. Это, как в беседе интеллигентный человек, своим оппонентам, на их личные безосновательные обвинения, в недостойном поведении, никогда не скажет: сам хам, лицемер и.т.д. надо же быть выше их и не опускаться до их уровня.


на колыбельную похоже. зевать начал. спать захотелось.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1706
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.06.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Нет, не коробит, это их внутренние дела, сами разберутся, критиков там, без вас хватает.

Я припомню тебе твои слова, когда ты в очередной раз начнёшь про Россию гуано выискивать...
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
И ЭТО пишет человек, постоянно пасушийся на сайтах, поливающих помоями Россию...Тебе самому не стыдно?!


Не должны поливать, украинцы и русские, которые друг друга поливают, прошу прошение за такое выражение. Так, за указанные народы Владимир Владимирович, в прошлом году на Валдайском форуме и в текущем году после выборов сказал: что они один народ. На счёт сайтов различных, всемирное единое информационное поле, их не сметное количество, каждый может прочитать и сличить их, в конечном результате, как говорится быть политически подкованными. Но умышленно помешать негативные заметки за США, это другой вопрос, не очень красиво, может даже, как вы говорите возможно должно быть стыдно. Ранее Серый Волк, как нас критиковал, по несколько страниц, наши страны же стратегические партнёры, союзники, опять же недавно ваш Глава Государства озвучивал, нехорошо же. Да и тут своих доморощенных критиков хватает, за последних, если конструктивно критикуют, какие могут быть разговоры, здесь им виднее же. А так за тысячи километров, какая может быть конструктивная критика, тем более критикующие там в Америке никогда и не были.
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Я припомню тебе твои слова, когда ты в очередной раз начнёшь про Россию гуано выискивать...


Хорошо договорились, это будет только ответная реакция на ваших критиков.
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на колыбельную похоже. зевать начал. спать захотелось.


Поспи конечно, сон восстанавливает организм, в целом положительно на него влияет.
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§ таноми52
Re: Флуд и оффтопик часть 3
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.06.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс: Скорее всего, они соберут всех ближайших клещей и будут готовиться к затяжной осаде квартиры.


Цитата:
Обликоморале:
Памятка от укусов клещей
1) кусай первым
2) никакой жалости к клещам
3) пости гифки и смешные картинки про клещей. осмеяный клещ - слаб


Аплодирую, джентльмены!!!
:lol: :lol: :lol:
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
окстись. я отмечал профессионализм наших хакеров.
ну ошиблись, назначили не того.
в следующий раз назначат другого.


Тогда прошу прошения, видать не так понял тогда тебя, как досадно, был такой шанс, а хакеры ошиблись. Следующий раз такого шанса не будет. Сам читал в зарубежной прессе, там вообще за кибер безопасность очень жестко взялись, это раньше они наивные и доверчивые были, демократия понимаешь.
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§ Seviriya
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 16:17
Комментарий удален модератором.
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§ Seviriya
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
постоянно пасушийся на сайтах

супер! браво! тараканы и те апплодируют стоя! жги дальше! бис! :-P :-P :-P :-P
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1706
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.06.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:

Я, в отличие от тебя, пишу и читаю очень давно.
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