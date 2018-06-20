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§ NG.kz
"Кайрат", "Иртыш" и "Тобол" узнали первых соперников в Лиге Европы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32942
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 20 июня, в штаб-квартире УЕФА швейцарском Ньюне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы. Матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 12 июля, ответные 19 июля 2018 года.
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§ Козлов я
Re: "Кайрат", "Иртыш" и "Тобол"...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.06.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на Sports.kz другая инфа по Иртышу:
Процедура жеребьевки проходила в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). По ее итогам, павлодарцы на стартовом этапе сразятся с победителем пары «Сефн Друидс» (Уэльс) / «Тракай» (Литва).
https://www.sports.kz/news/stal-izvesten-sopernik-irtyisha-v-pervom-otborochnom-raunde-ligi-evropyi
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§ Rexyn
Re: "Кайрат", "Иртыш" и "Тобол"...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 32
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 20.06.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
А на Sports.kz другая инфа

На момент перепечатки материала на вестях была другая инфа. Сейчас так же как и у спортс. Изменили. Спасибо, что заметили.
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