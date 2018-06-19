112:

Закон , если он Закон, не предполагает избирательности..

Но так не бывает как видим..

Тема коррупции в Казахстане уже долгие годы вне конкуренции. О ней с пафосом говорят во властных структурах и общественных организациях, лежащих под властью (а других у нас просто нет). Идет титаническая борьба, принимаются программы и делаются (должны делаться) шаги - «5, 10 шагов», создаются бесчисленные советы, комиссии, фронты, есть целое агентство. А коррупционеров не убывает