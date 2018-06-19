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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32942
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема коррупции в Казахстане уже долгие годы вне конкуренции. Идет титаническая борьба, принимаются программы и делаются (должны делаться) шаги - «5, 10 шагов», создаются бесчисленные советы, комиссии, фронты. А коррупционеров не убывает.
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13174
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.06.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
точки зрения советского "правильного" воспитания рассуждаю.

Я с той же точки зрения правильного советского воспитания, с позиции старой советской поговорки, не что то так не сделаешь - не проживешь..
Все таки как никак в советском времени я с 1970го года находился..
Кое что знаю, как жили советские люди..
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§ Мишаня
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 551
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 20.06.18 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нет, при плате за обучение во многих ВУЗах уже входят туда затраты на экзамен..

Естественно. Но не сверх того лично в руки! Я заплатил за обучение (за услугу другого характера). Почему еще и препода (исполнителя) благодарить? А кто будет благодарить слесаря, водителя? Преподы и чиновники? Не те размеры "подарков"
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13174
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.06.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Так можно ускорить процесс, с помощью Закона.

Не совсем..
С помощью Закона, применительно ко всем, нужно сажать каждого.
Иначе это не Закон, а профанация..
Иначе он станет как сейчас и стал, избирательным..
Сажать слабого и более беззащитного, того же чиновника или сантехника или сварщика..
Закон , если он Закон, не предполагает избирательности..
Но так не бывает как видим..
Пока что только физическое..
То есть не истребление, тьфу тьфу..
Так сказать уменьшение нас, старых советских людишек с правильным советским образованием..
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§ Мишаня
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 551
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 20.06.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кое что знаю, как жили советские люди..

И каждый первый чиновник тянул подарок? :-)
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13174
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.06.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
заплатил за обучение (за услугу другого характера). Почему еще и препода (исполнителя) благодарить? А кто будет благодарить слесаря, водителя? П

Во первых это Благодарность, благодетельство, его никто не отменял.
Врач вылечил в больнице, посмотри что к нему все идут вылечившиеся и просто те кому он внушил что вылечил, с подарками и деньгами в конвертах..
Кстати я в последний раз дал без конверта открыто и при всех, уже так принято, сказали не стесняйся..
Почему я сам того не желая и все 99 процентов остальных, несут деньги врачам?
Они же заплатили за лекарства, за койко место, за палату, за "хороший укол"?
Да потому что у нас старых советских людей, видя такого же советского врача, срабатывает сигнал свой чужой, в данном случае врач свой - надо дать..
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§ Мишаня
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 551
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 20.06.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Закон , если он Закон, не предполагает избирательности..
Но так не бывает как видим..

К сожалению. Так и главный вопрос: Цитата:
Тема коррупции в Казахстане уже долгие годы вне конкуренции. О ней с пафосом говорят во властных структурах и общественных организациях, лежащих под властью (а других у нас просто нет). Идет титаническая борьба, принимаются программы и делаются (должны делаться) шаги - «5, 10 шагов», создаются бесчисленные советы, комиссии, фронты, есть целое агентство. А коррупционеров не убывает

Зачем вся эта возня - показать миру правовое государство?
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§ Обликоморале
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4889
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят, только в Казахстане, бюджетное обучение дороже платного. :-)
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13174
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.06.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
каждый первый чиновник тянул подарок

Да, и каждый чиновник, кто имел к деньгам отношение, жил так скажем хорошо, имел элитную недвижимость, кстати в Костанае это отдельные какие то дома и квартиры, а в конце 80х во время перестройки всем им одна бабушка под названием бюджет Советского Союза оставила в наследство по миллиону долларов и в 90х они стали внезапно королями положения..
Внезапно куда то начали исчезать целые заводы и фабрики..
Или они сами ноги делали?
Это ж надо было сперва как то обанкротить в советское время и кто это делал?
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я буду краток: ничего поменять нельзя. Будут брать и будут давать. Хоть заобсуждайтесь тут.
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13174
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.06.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Зачем вся эта возня - показать миру правовое государство?

Ну ты же выйдя на улицу или сидя в гостях, не показываешь кто ты на самом деле и на что способен будь ты дома?
Да элементарно, ходьба в трусах, небольшой Пук, отрыжка или хорошее словечко..
Ты это делаешь дома..
"Там", ты показываешь себя так, какие кажутся тебе они..
Ну разумеется в более развитом обществе..
Но отличия все равно есть..
Когда мы жили в немецком отеле среди немцев, различия я все таки чидел сам, даже казалось бы у наших 3х летних детишек, вывезенных массово туда..
Менталитет на их уровне очень отличался..
Наши у немецких детей отбирали игрушки и играли сами, а их дети что то там мутерам жаловались, а их мутеры нам приятно и вежливо улыбались и уступали места на лежанках, и уходили, тогда я думал что мы им нравились..
Но нравились как дикари скорее всего..
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13174
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.06.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нашем отеле, пожалуйста..
Где от СНГ все живут..
Стоит у меня в холле где ресепшен крушка чаю, наши не брезгуют закидывать на этот стол ноги в вонючих кросовках..
Одна из стран СНГ кстати, не буду упоминать нацию..
Нашим обрыгаться в самолете от выпитого алкоголя и по докапываться, в порядке вещей..
А потому с нас ну не выбить это старое советское..
Только когда умрем мы и вымрут наши дети..
С остальными хоть что то думаю сделать получится..
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§ Маркс
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.06.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Думаю что с техничкой - это была фигура речи.

Отнюдь. Думаю работа техничкой в какой-нибудь солидной фирме ценится не меньше, а то и больше, чем заправщик картриджей в банке.
Цитата:
Victor Yang:
Как правоохранители вообще узнают о требовании взяток, если никто им не расскажет про это? По-другому попросту никак. Чтобы преступников наказывали - об этом нужно сообщать.

Да ладно! А как узнают о преступлениях, которые произошли без свидетелей? Ты Конан Дойла читал? Там был такой чувак, Шерлок Холмс, у него был метод дедукции. Он мог по косвенным признакам определить, берет человек взятки или нет. Так что дело не в свидетельских показаниях, а в хотении и умении изобличать преступников.
Цитата:
Victor Yang:
Умеешь ты не к месту пошутить.

Там не было шутки. Ты опять не врубился.
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§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10735
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.06.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
а в хотении и умении изобличать преступников.

И что - всех под колпаком держать? КАЖДОГО на контроле?

Цитата:
Маркс:
Там не было шутки. Ты опять не врубился.

Я понял. И дело в том что твои представления обо мне совершенно не совпадают с действительностью. Если уж я и сейчас не понял - пиши понятнее, чтобы фокус твоих литературных вывертов просматривался чётче.

[Исправлено: Victor Yang, 20.06.2018 - 12:58]
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§ Маркс
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.06.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И что - всех под колпаком держать? КАЖДОГО на контроле?

Зачем каждого? Можно выборочно проверять, этого вполне достаточно. Хотя, имея современные средства, можно и каждого держать на контроле.
Цитата:
Victor Yang:
Если уж я и сейчас не понял - пиши понятнее, чтобы фокус твоих литературных вывертов просматривался чётче.

Четкость просмотра любого объекта зависит не от самого объекта, а от зрительных качеств смотрящих. К сожалению, приборов для фокусировки литературных вывертов пока не изобретено, они либо даются с рождения, либо взращиваются упорными тренировками, либо недоступны обозревающим.
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§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10735
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.06.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Четкость просмотра любого объекта зависит не от самого объекта, а от зрительных качеств смотрящих.

Как же ты вывернул! То есть, если тебя не поняли - дурак не ты, который косноязычно выразился, а тот который тебя не понял? Да-да. Ты опять мешаешь небо с землёй и фигуру речи с жизнью.
Цитата:
Маркс:
Можно выборочно проверять, этого вполне достаточно.

КАК проверять? Финансовые потоки? У того же преподавателя взятки относительно небольшие - плюс-минус 100 000 раз в полгода невозможно усмотреть. "Контрольные закупки"? - На примере того же преподавателя - как можно сделать эту закупку, не будучи студентом или не привлекая их?
Ты вот когда какие-то предположения делаешь - пытайся представить себе их реализацию, а то они у тебя какие-то нетехнологичные выходят. Или ты не тактик, а стратег (с),
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