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§ NG.kz
Долги населения коммунальщикам в Костанайской области в 2018 году выросли на 100 млн тенге
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32942
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый большой долг - перед теплокомпаниями, которые сейчас готовятся к новому отопительному сезону. Их проблемы и экономическое положение обсудили сегодня, 20 июня, на расширенном заседании акимата Костанайской области.
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§ seroff
Re: Долги населения коммунальщикам в Костанайской области в 2018...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 20.06.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
аппетиты пусть поубавят и пойдут платежи
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