Цитата: Ваш земляк:

И ЭТО пишет человек, постоянно пасушийся на сайтах, поливающих помоями Россию...Тебе самому не стыдно?!



Не должны поливать, украинцы и русские, которые друг друга поливают, прошу прошение за такое выражение. Так, за указанные народы Владимир Владимирович, в прошлом году на Валдайском форуме и в текущем году после выборов сказал: что они один народ. На счёт сайтов различных, всемирное единое информационное поле, их не сметное количество, каждый может прочитать и сличить их, в конечном результате, как говорится быть политически подкованными. Но умышленно помешать негативные заметки за США, это другой вопрос, не очень красиво, может даже, как вы говорите возможно должно быть стыдно. Ранее Серый Волк, как нас критиковал, по несколько страниц, наши страны же стратегические партнёры, союзники, опять же недавно ваш Глава Государства озвучивал, нехорошо же. Да и тут своих доморощенных критиков хватает, за последних, если конструктивно критикуют, какие могут быть разговоры, здесь им виднее же. А так за тысячи километров, какая может быть конструктивная критика, тем более критикующие там в Америке никогда и не были.