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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4889
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще, значение и влияние ООН в современном мире давно уже не то, как даже 10-20 лет назад. Соединенные Штаты решили "добить" эту международную организацию, капризничая и ставя свои условия.
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4174
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.06.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
в современном мире давно уже не то, как даже 10-20 лет назад.

существует - для приличия)))) для галочки))
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4889
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А повод очень красноречив - резолюции СПЧ с критикой политики ключевого союзника Соединенных Штатов — Израиля. Судя по их заявлениям, критиковать не имеют право. :lol:
Занавес.
Прав тот у кого больше прав.
А прав сейчас по любому у СШП больше.
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* Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


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Сообщений: 86
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А может тебе в тему еще фото показать, как разлученных с родителями нелегалами детей содержат в клетках.


Нелегальных мигрантов на практике не должно быть, в соответствии с Законами США, с незаконно пересекающими границу взрослыми людьми, после их задержания занимаются федеральные маршалы, после сбора соответствующих материалов, они направляются в судебные органы, в конечном результате подлежат депортации на родину. Да, есть факты разлучения от родителей и содержания детей нелегальных мигрантов в клетках, в частности из Мексики и других стран. Недавно по этому поводу Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила на брифинге, что мигранты сами подвергают своих детей риску, когда пытаются пересечь границу нелегально. В свою очередь Д. Трамп сказал, что США "не станут лагерем для мигрантов и не превратятся в приют для беженцев.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4889
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ахаха...
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* Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Россия планирует войти в состав Совета ООН по правам человека. Москва выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.


Там, количество мест ограничено, порядка 47, Россия еще если не ошибаюсь в 2016 году выбыла.
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* Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вернее в 2016 году истёк срок членства, можно подряд на два срока переизбираться, хотели переизбираться, при этом, на два освободившихся места в группе претендовали три государства Россия, Венгрия и Хорватия. По результатам голосования Россия получила 112 голосов, Венгрия набрала 144 голоса, Хорватия — 114.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4889
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Ну да, на практике не должно, но они существуют. И факты видишь есть, но для самой демократичной страны это же нормально.
Представь такое сейчас у нас например.
Дети в клетке. Какой бы вой поднялся в миру поднялся?
А ты так сухо об этом рассказываешь.
Самого не коробит?
Или это всего лишь дети нелегалов, что типо такого.
В очередной раз поражаюсь твоему лицимерию.
У меня все, по этой теме.
Мерзко как то, от такой защиты твоей стало.
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* Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Дети в клетке. Какой бы вой поднялся в миру поднялся?
А ты так сухо об этом рассказываешь.


Нет, не коробит, это их внутренние дела, сами разберутся, критиков там, без вас хватает.
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 399
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Касаемо ПП,


вот еще касаемо ПП.

///Журналист украинского телеканала «1+1» Александр Дубинский рассказал в Facebook о том, что у лидера страны Петра Порошенко есть засекреченная от «лишних людей» страница в этой же соцсети.
Страницу под именем Peter Lions с аватаркой Питера Пэна Порошенко в течение четырех лет использовал для общения с политиками и близкими друзьями.
При этом Дубинский отмечает, что сразу же после раскрытия «тайны» и публикации скринов со страницы Peter Lions президент удалил журналиста из списка друзей и скрыл все записи.
Например, с подачи журналиста общественности уже известно, что во время разгрома украинских войск под Иловайском в августе 2014 года «Петр Лев» слушал Адриано Челентано.///
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 399
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Нет, не коробит, это их внутренние дела, сами разберутся, критиков там, без вас хватает.


значит критиков нельзя.
а вот оды- серенады хвалебные в твоем исполнении можно.
правда эта хвальба на раз-два превращается в мусор, что тебе уже неоднократно доказали.
но ты же глухослепой к этому, ты же по своей "линии партии" все идешь.

[Исправлено: alex_60, 20.06.2018 - 14:38]
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4889
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для Витали и всех остальных- лайфхак.
Памятка от укусов клещей
1) кусай первым
2) никакой жалости к клещам
3) пости гифки и смешные картинки про клещей. осмеяный клещ - слаб

 ;-)
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* Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
значит критиков нельзя.


Да, находясь за тысячи километров, живя главное в дружелюбном всему миру государстве, кого-то критиковать, того же ПП или Д.Трампа, какой смысл, раньше был Б.Абама, что-то измениться что ли? Срок их правления закончится, переизберут, другие будут. Сам же помню когда Д. Трампа избрали, хвалил его вместе с Владимиром Вольфовичем, а сейчас не хвалишь, за какую-то линию партии речь ведёшь. Цитата:
alex_60:
но ты же глухослепой к этому, ты же по своей "линии партии" все идешь.
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 399
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
живя главное в дружелюбном всему миру государстве


да хватит уже с этим как с торбой носится.
мышка с котом всегда будет дружелюбна.
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