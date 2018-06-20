Цитата: Обликоморале:

А может тебе в тему еще фото показать, как разлученных с родителями нелегалами детей содержат в клетках.



Нелегальных мигрантов на практике не должно быть, в соответствии с Законами США, с незаконно пересекающими границу взрослыми людьми, после их задержания занимаются федеральные маршалы, после сбора соответствующих материалов, они направляются в судебные органы, в конечном результате подлежат депортации на родину. Да, есть факты разлучения от родителей и содержания детей нелегальных мигрантов в клетках, в частности из Мексики и других стран. Недавно по этому поводу Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила на брифинге, что мигранты сами подвергают своих детей риску, когда пытаются пересечь границу нелегально. В свою очередь Д. Трамп сказал, что США "не станут лагерем для мигрантов и не превратятся в приют для беженцев.