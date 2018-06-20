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§ NG.kz
Все надежды оправдались
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32937
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы Андрей Эхнер смог поехать на операцию в Астану, а Матвей Паршута получил очередной курс реабилитации в Челябинске, нужно было собрать 580 000 тенге. В завершившемся туре это удалось сделать благодаря неожиданной помощи.
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§ Елена Пикельная
Re: Все надежды оправдались
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 240
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 20.06.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня постоянная читательница Мария передала 5 000 тенге для проекта. Спасибо ей за вклад, эти деньги пойдут в счет будущего тура.
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