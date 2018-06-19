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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4881
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отело-ромео и Дездемона-жульета, продолжайте.
Какой накал страстей.
Романы писать и фильму снимать можно.
Жаль дохтура С. нет, он бы смог написать мелодраму с хепэндом .
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10733
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.06.18 - 07:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Отело-ромео и Дездемона-жульета, продолжайте.
Какой накал страстей.

Я думаю - обычная Санта-Барбара. И продолжительность та же будет, похоже ;-).

Вот жеж как бывает - он ей "передайте что я её люблю", а она ему - "замолчи, клещ". :-(
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вам за американские, европейские и даже российские ( чтобы не называл меня предвзятым) бытовухи?
Ужаснешься.
И начнешь лицимерно утверждать, что я глумлюсь и кощунствую.
Хотя это будут сухие факты.


Вы страны и проживающих там граждан, не путайте и до слов не придирайтесь пожалуйста, лично мне зачем, чего то ужасаться, у нас мирное небо над головой, никого врагами не обозначаем и далее так будет. Тем более, если посмотреть хронологию дискуссии, вы же сами первоначально поместили информацию об американских студентах обратившихся в Суд с исками, в связи, с проблемами связанными на расовой почве, в период поступления и обучения в учебных заведениях. После чего, озвучили Кайрат твой выход, якобы там не соблюдаются демократические принципы, на что я неоднократно отмечал, что Судебные органы примут справедливые решения. Затем за мексиканцев с японцами озвучили и еще за индийских студентов, они там сами разберутся, это их внутренние дела. Вот даже взять ваш пост за № 12061 за Президента Украины П. Порошенко, где вы поместили информацию и отметили: ну наконец то признался, пусть и завуалированно, есть ли, видео материал подтверждающий сказанное, дайте ссылку или обычная пропаганда несоответствующая действительности. Как и любой нормальный гражданин нашей страны, отношусь ко всем странам и их жителям, с уважением и добром, до той поры пока они не вмешиваются в наши внутренние дела и дают советы как нам следует жить, в целом Казахстан ведёт многовекторную политику и ко всем странам относимся дружелюбно, не важно кто они европейцы, американцы, россияне, японцы, мексиканцы, украинцы и.т.д.
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§ Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.06.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А вдруг он где то под диваном ну или еще где спрятался. Я к тому он сдохнит или ночью меня найдет?

Нужно взять 4 банки из-под тушенки или сгущенки. Налить туда воды и поставить в них ножки кровати. Тогда на кровать с пола он не сможет проникнуть. Если клещ попытается атаковать с потолка, то для этого нужно вооружиться мелкашкой и зорко отслеживать потолок над кроватью, стреляя по всем движущимся точкам. Необходимо привыкать быть всегда в состоянии боевой готовности. Эти гады, попробовав кровушки просто так не оставляют жертву.

Скорее всего, они соберут всех ближайших клещей и будут готовиться к затяжной осаде квартиры. Когда почувствуют, что бдительность обитателей жилища приближается к нулевой отметке, последует молниеносная атака тварей и тогда спасение маловероятно. Редко кому удавалось выжить в таких ситуациях, но отчаиваться не стоит. В любом случае, удачи в мортал комбат! Да пребудет с вами сила!
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§ Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.06.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я незнаю че ты там собрались у меня отрезать на корню. Если я сказал что тебя добьюсь. То так тому и быть. Как я это сделаю? Плача или силой. Без разницы какой будет процесс. Для Меня важен результат! А он будет. Даже если на это уйдет месяц, год, век.


Хотел поместить в рубрику Сурового к хорошим стихам, но тут такой романтИк попёр:

Эдуард Асадов

Как много тех, с кем можно лечь в постель,
Как мало тех, с кем хочется проснуться…
И утром, расставаясь обернуться,
И помахать рукой, и улыбнуться,
И целый день, волнуясь, ждать вестей.

Как много тех, с кем можно просто жить,
Пить утром кофе, говорить и спорить…
С кем можно ездить отдыхать на море,
И, как положено – и в радости, и в горе
Быть рядом… Но при этом не любить…

Как мало тех, с кем хочется мечтать!
Смотреть, как облака роятся в небе,
Писать слова любви на первом снеге,
И думать лишь об этом человеке…
И счастья большего не знать и не желать.

Как мало тех, с кем можно помолчать,
Кто понимает с полуслова, с полу взгляда,
Кому не жалко год за годом отдавать,
И за кого ты сможешь, как награду,
Любую боль, любую казнь принять…

Вот так и вьётся эта канитель -
Легко встречаются, без боли расстаются…
Все потому, что много тех, с кем можно лечь в постель.
И мало тех, с кем хочется проснуться.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4881
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Где я чего попутал и к чему придираюсь?
Я всего лишь ответил тебе, твоими же и понятными тебе словами. Сам то мягко стелишь, грамотно и вроде правдиво. Но только путаешь причину со следствием. Обходишь стороной явную дискриминацию. А тут еще бац, сегодня, как гром с ясного неба-СШП выходит из ООН по правам человека. А может тебе в тему еще фото показать, как разлученных с родителями нелегалами детей содержат в клетках.
Касаемо ПП, так это из его оф. твиттера. Сходи, посмотри, висит этот твит.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4881
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Да пребудет с вами сила

:lol:
Это пять с жирным плюсом.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4881
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

У нас она не совсем обычная. :lol:
Пациент, аж умереть от безответной любви хочет.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13174
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.06.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Если я сказал что тебя добьюсь. То

Ну вообще то она ради моих комментариев тут пришла и находится..
Ни на кого не обращает больше внимания..
Это нужно мне исчезнуть, чтобы она переключилась бы хоть на кого то..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4881
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Канада легализовала марихуану.
Канадцы смогут законно иметь при себе до 30 граммов марихуаны и выращивать до четырех растений.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4881
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще из зарубежных СМИ.
Я тихо ''плакаю'' :lol:
Вопрос о переименовании города Переяслав-Хмельницкий включён в повестку дня заседания Верховной рады Украины.

«Вторую часть названия надо убрать: Хмельницкий оказался скрытым коммунистом и агентом Путина», — написал депутат рады Игорь Попов у себя в Facebook 8-)
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