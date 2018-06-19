Цитата: Vital:

Я незнаю че ты там собрались у меня отрезать на корню. Если я сказал что тебя добьюсь. То так тому и быть. Как я это сделаю? Плача или силой. Без разницы какой будет процесс. Для Меня важен результат! А он будет. Даже если на это уйдет месяц, год, век.



Хотел поместить в рубрику Сурового к хорошим стихам, но тут такой романтИк попёр:



Эдуард Асадов



Как много тех, с кем можно лечь в постель,

Как мало тех, с кем хочется проснуться…

И утром, расставаясь обернуться,

И помахать рукой, и улыбнуться,

И целый день, волнуясь, ждать вестей.



Как много тех, с кем можно просто жить,

Пить утром кофе, говорить и спорить…

С кем можно ездить отдыхать на море,

И, как положено – и в радости, и в горе

Быть рядом… Но при этом не любить…



Как мало тех, с кем хочется мечтать!

Смотреть, как облака роятся в небе,

Писать слова любви на первом снеге,

И думать лишь об этом человеке…

И счастья большего не знать и не желать.



Как мало тех, с кем можно помолчать,

Кто понимает с полуслова, с полу взгляда,

Кому не жалко год за годом отдавать,

И за кого ты сможешь, как награду,

Любую боль, любую казнь принять…



Вот так и вьётся эта канитель -

Легко встречаются, без боли расстаются…

Все потому, что много тех, с кем можно лечь в постель.

И мало тех, с кем хочется проснуться.