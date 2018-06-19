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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4881
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Я тоже и Электроник не простил мне это. :-( :lol:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.06.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я тоже и Электроник не простил мне это.

Какая Исландия? Чего не простил? Вы о чём вообще? :-x

8-)
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4881
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Да так, о своем, флудим.
По шпиенски.
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.06.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да так, о своем, флудим.По шпиенски.

Ну только явки смотрите де сдайте 8-)
Россия чемпион! :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4881
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Дракона есчо Штирлиц в спец. школе обучал.
Тертый калач.
На днях картоху показывал тут, но это был так сигнал резиденту передан.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14010
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.06.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Россия чемпион! :lol:

Всёравно Исландия - Чемпион... :lol: :-o
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Страница 837 из 837«1...835836837
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