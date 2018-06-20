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§ NG.kz
Поезд Челябинск - Астана два часа простоял в Кушмуруне из-за поломки локомотива
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32934
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поезд направлением Челябинск - Астана, который обслуживает АО «Пассажирские перевозки», сегодня, 20 июня, два часа простоял на станции Кушмурун в Костанайской области.
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§ 112
Re: Поезд Челябинск - Астана два часа простоял в Кушмуруне из-за...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13174
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.06.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное покрашены хорошо..
Как будто только что с ЭКСПа приехал..
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