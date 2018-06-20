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§ NG.kz
Большинство вопросов ЕНТ - несложные. Сагадиев дал совет школьникам
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32934
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Я прошу, чтобы все были спокойны, не волновались. Вопросы, на самом деле, большинство из них, несложные. Время есть, торопиться не надо", - сказал Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев.
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§ 112
Re: Большинство вопросов ЕНТ - несложные. Сагадиев дал совет...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13174
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.06.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, реклама Телеграмма Дурова..
Вопрос по ЕНТ тогда нужно было задать, кому вменяемому это понравится в России, про беглого не патриота и как тогда они назовут деятельность того же Аблязова, справедливой наверно?
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