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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенальти. Салаха уронили.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он и забил.
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.06.18 - 01:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но 3:1 пока как и говорил...
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.06.18 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11-ти метровый так и не понял за что? :-x
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 01:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На линии штрафной он упал
Что то судья к VAR не побежал
Странно
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.06.18 - 01:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё можно свою стопочку оприходовать и баиньки!
:lol: 8-)
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, с победой!
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 01:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нам уже скоро вставать.
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.06.18 - 01:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну, с победой!

Взаимно. Цитата:
alex_60:
Нам уже скоро вставать.

ну что поделаешь, таково оно время. У нас счас машины ездят бибикают.
Что в финале будет представить сложно
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.06.18 - 02:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я боюсь что либо озвучивать, но создаётся впечатление, что немцы хотят просто выйти, что бы потом не проиграть России :lol:
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3683
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.06.18 - 03:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что сказать
Халявно попали на ЧМ+подвезло с группой
В 1/8 попадут на Испанию или Португалию
и усё станция конечная.
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§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5379
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.06.18 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полетели головы...
Главный тренер сборной Египта Эктор Купер будет отправлен в отставку, сообщает издание El Watan News.
Отмечается, что свой пост аргентинский специалист покинет после поединка третьего тура группового этапа против Саудовской Аравии, который пройдёт в Волгограде 25 июня.

При этом сам Купер на пресс-конференции после поражения от сборной России заявил, что в вопросе продолжения работы с национальной командой Египта не всё зависит от тренера.
— Остаться мне на посту или нет, зависит не только от меня. Если люди, за это отвечающие, недовольны моей работой, я сам уйду, — сказал Купер.

Пыс-пыс....Давай, до свидания!
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Полетели головы...
Главный тренер сборной Египта Эктор Купер будет отправлен в отставку


у Саудитов выиграют с хорошим счетом- оставят.
правда возраст вроде как у него уже приличный.
С Россией- 15 минут неудачных, а так достойно.на равных.
с Уругваем- на 89 минуте пропустили. тоже на равных играли.
После матча Саудовская Аравия-Россия тоже писали что
саудовских футболистов накажут.
потом опровергли.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4881
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.06.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

А ты счет угадала, только в обратну сторону.
С другой стороны все равно жалко фараонов.
Ну и я с 2-2, попал... :lol: 2 россияне-2 египтяне, токма один не в те ворота.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но 3:1 пока как и говорил...


да , ты угадал. с тебя сам знаешь что.
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