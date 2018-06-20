yudjin Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #282





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Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:36 Полетели головы...

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер будет отправлен в отставку, сообщает издание El Watan News.

Отмечается, что свой пост аргентинский специалист покинет после поединка третьего тура группового этапа против Саудовской Аравии, который пройдёт в Волгограде 25 июня.



При этом сам Купер на пресс-конференции после поражения от сборной России заявил, что в вопросе продолжения работы с национальной командой Египта не всё зависит от тренера.

— Остаться мне на посту или нет, зависит не только от меня. Если люди, за это отвечающие, недовольны моей работой, я сам уйду, — сказал Купер.



Пыс-пыс....Давай, до свидания!

