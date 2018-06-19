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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4872
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отело-ромео и Дездемона-жульета, продолжайте.
Какой накал страстей.
Романы писать и фильму снимать можно.
Жаль дохтура С. нет, он бы смог написать мелодраму с хепэндом .
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10732
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.06.18 - 07:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Отело-ромео и Дездемона-жульета, продолжайте.
Какой накал страстей.

Я думаю - обычная Санта-Барбара. И продолжительность та же будет, похоже ;-).

Вот жеж как бывает - он ей "передайте что я её люблю", а она ему - "замолчи, клещ". :-(
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вам за американские, европейские и даже российские ( чтобы не называл меня предвзятым) бытовухи?
Ужаснешься.
И начнешь лицимерно утверждать, что я глумлюсь и кощунствую.
Хотя это будут сухие факты.


Вы страны и проживающих там граждан, не путайте и до слов не придирайтесь пожалуйста, лично мне зачем, чего то ужасаться, у нас мирное небо над головой, никого врагами не обозначаем и далее так будет. Тем более, если посмотреть хронологию дискуссии, вы же сами первоначально поместили информацию об американских студентах обратившихся в Суд с исками, в связи, с проблемами связанными на расовой почве, в период поступления и обучения в учебных заведениях. После чего, озвучили Кайрат твой выход, якобы там не соблюдаются демократические принципы, на что я неоднократно отмечал, что Судебные органы примут справедливые решения. Затем за мексиканцев с японцами озвучили и еще за индийских студентов, они там сами разберутся, это их внутренние дела. Вот даже взять ваш пост за № 12061 за Президента Украины П. Порошенко, где вы поместили информацию и отметили: ну наконец то признался, пусть и завуалированно, есть ли, видео материал подтверждающий сказанное, дайте ссылку или обычная пропаганда несоответствующая действительности. Как и любой нормальный гражданин нашей страны, отношусь ко всем странам и их жителям, с уважением и добром, до той поры пока они не вмешиваются в наши внутренние дела и дают советы как нам следует жить, в целом Казахстан ведёт многовекторную политику и ко всем странам относимся дружелюбно, не важно кто они европейцы, американцы, россияне, японцы, мексиканцы, украинцы и.т.д.
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