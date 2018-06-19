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§ NG.kz
Счетчики с дистанционной передачей показаний и приложение для смартфона - «Костанай-Су» о планах цифровизации
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32930
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно плану акимата Костаная, осовременить технологические процессы и способы общения с потребителями ГКП «Костанай-Су» должно в период с 2018 по 2022 годы. Об этом сообщили на брифинге в ГКП сегодня, 19 июня.
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§ таноми52
Re: Счетчики с дистанционной передачей показаний и приложение...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.06.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"удобные счетчики холодной воды, которые дистанционно передают показания на предприятие, в связи с чем услуги контроллеров будут больше не нужны"

За несколько десятилетий пользования центральным водопроводом встречалась с контролёрами горводоканала только несколько раз, когда приходили пломбировать счетчики или вновь установленные, или после поверки. НИ РАЗУ не приходили, чтобы снять показания. так и думала, что ЭТО не входит в их обязанности.

Цитата:"Мы будем внедрять это постепенно, не резко ..."

Очень надеюсь, что так и будет. А не как с Горэлектросетью: заставили форсированно поменять старые счётчики на счётчики с более высоким классом точности, а через небольшое время после этого установили "дистанционные" счётчики ( потребитель"арендует"). Деньги потребителя на ветер! Да что с ним церемониться!
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§ seroff
Re: Счетчики с дистанционной передачей показаний и приложение...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 19.06.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорили на брифинге и о нашумевшем прорыве канализации в логе Абиль сай, о котором написала «НГ». Директор ГКП объяснил этот порыв тотальным износом коммунальных сетей. - Надо признать, что мы на такие вещи реагируем оперативно, - обратился к журналистам Еркебулан Файзулаев. - Сети наши изношены на 78%. Мы по программе «Нурлы Жол» заменили коммуникации на 3,7 млрд тенге, но это снизило износ только на 3%, а с каждым годом он повышается. Если мы хотим иметь безаварийный водопровод и канализацию, нужно повышать тарифы. На сегодня дебиторская задолженность составляет 120 млн тенге.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31390 За 27 лет независимости ни хрена ни сделано только карманы набиваются и начальство меняется чтобы и другие набивали
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§ Маркс
Re: Счетчики с дистанционной передачей показаний и приложение...
Маркс


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Сообщений: 36
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 19.06.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГКП:
Сети наши изношены на 78%.

А мы их сверху обернем цифровыми технологиями и наступит ПП (полный порядок). Эти цифровые технологии качество воды что-ли улучшат? Или бесперебойное снабжение обеспечат? Очередной капиталист влезет между потребителем и услугой, чтобы урывать себе долю немалую. Кому они нужны эти счетчики? Выкинуть их совсем и платить по нормам.

Хватит кормить производителей счетчиков и запчастей для них, хватит кормит бездельников, втюхивающих народу и обслуживающих ненужные аксессуары. Вместо закупки счетчиков нужно закупать экскаваторы, трубы и специалистов. Где это видано, чтобы питьевую воду нужно было покупать в магазинах. Раньше можно было пить не только холодную воду, но и горячую. По городу ездили поливалки, а не пылевалки, как сейчас. Можно и без цифровых технологий сделать жизнь лучше, а можно и с ними сделать существование невыносимым.
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§ Обликоморале
Re: Счетчики с дистанционной передачей показаний и приложение...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4872
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А естли у меня образно говоря нет смартфона, тоже обяжут покупать?))
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§ сайлау курманов
Re: Счетчики с дистанционной передачей показаний и приложение...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2770
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.06.18 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это вроде как те кассовые аппараты , что передают там что то кому то , мне кажется идея - фикция , никогда не поверю чтобы такое случилось в нашей дыре , ну возможно так лет через десять-пятнадцать
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§ seroff
Re: Счетчики с дистанционной передачей показаний и приложение...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 20.06.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
будет это всё работать или нет им пофигу главное деньги хапнуть под это т.е. освоить
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