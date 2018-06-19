Маркс Re: Счетчики с дистанционной передачей показаний и приложение... #3





(Пользователи) Сообщений: 36

Регистрация: 01.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 16:36 Цитата: ГКП:

Сети наши изношены на 78%.

А мы их сверху обернем цифровыми технологиями и наступит ПП (полный порядок). Эти цифровые технологии качество воды что-ли улучшат? Или бесперебойное снабжение обеспечат? Очередной капиталист влезет между потребителем и услугой, чтобы урывать себе долю немалую. Кому они нужны эти счетчики? Выкинуть их совсем и платить по нормам.



Хватит кормить производителей счетчиков и запчастей для них, хватит кормит бездельников, втюхивающих народу и обслуживающих ненужные аксессуары. Вместо закупки счетчиков нужно закупать экскаваторы, трубы и специалистов. Где это видано, чтобы питьевую воду нужно было покупать в магазинах. Раньше можно было пить не только холодную воду, но и горячую. По городу ездили поливалки, а не пылевалки, как сейчас. Можно и без цифровых технологий сделать жизнь лучше, а можно и с ними сделать существование невыносимым.